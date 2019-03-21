週五秒變天！鋒面挾雨襲北「濕到週六」　氣象局：中部也會下

▲週五受到鋒面通過及東北季風增強影響，北台灣有感變天。（圖／記者林敬旻攝）

記者曹悅華／台北報導

週五（22）秒變天！氣象局指出，明天受到鋒面通過及東北季風緊接著增強影響，清晨北台灣雲量增多，開始飄雨，會一直下到週六（23），中部、東半部跟南部山區也有降雨情形，提醒民眾出門務必攜帶雨具，以免淋成落湯雞。

氣象預報員陳伊秀表示，週五受到鋒面通過緊接著東北季風增強，北台灣清晨雲量增多，開始飄雨，白天有局部短暫降雨，東半部、中部地區和南部山區，接近下午跟傍晚時水氣也會慢慢增多，晚上到週六上午皆有局部降雨情形，不過以北台灣較為有感。

請繼續往下閱讀...

▲衛星雲圖。（圖／中央氣象局）

溫度方面，陳伊秀說週五白天高溫北部21到22度、中部29度、南部31度、東半部26度，週五入夜後低溫北部下探14到15度、中部16度、南部18度、東部17度，到了週六下午北台灣才會轉乾冷。

陳伊秀說，未來幾天天氣，受到東北季風影響，週五到週六上午都是濕冷的狀況，下午轉為乾冷，週日（24）東北季風稍減弱，天氣會好轉，到了週一（25）、週二（26）迎來新一波較弱東北季風，掠過台灣時會帶來水氣，迎風面又會轉為濕涼，不過確切天氣狀況還需要觀察。