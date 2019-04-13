千萬新款保時捷911撞上墾丁人行道　保桿毀7機車壞損失近百萬

▲這輛保時捷跑車911 GT3，13日上午行經恆春鎮墾丁南灣路段衝上路旁人行道。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

一輛外型十分亮眼的最新款保時捷跑車911 GT3，13日上午行經恆春鎮墾丁南灣路段，駕駛自稱一時恍神，衝撞一家出租機車行停放在人行道上7輛機車，超跑前保險桿嚴重毀損，讓車行人員嚇出一身冷汗。李姓駕駛允諾賠償所有損失，並駕駛車隊提供另一輛超跑繼續北上旅遊行程。

恆春警方調查，年約50歲的李姓車主，12日駕駛保時捷跑車，與十多輛超跑車隊友，一起南下恆春，夜宿墾丁一家五星級觀光飯店，今早出發，預計晚上夜宿南投日月潭，上午11時20分，行經墾丁南灣路段時，一時恍神，衝上路上一家機車出租車行，撞及停放人行道上7輛機車，讓車行人員嚇出一身冷汗。

▲▼保時捷跑車衝上墾丁南灣發生車禍。

車禍發生後，李姓駕駛立即以車上自備帆布將超跑蓋上，向車行人員允諾賠償撞毀機車維修費。隨後連絡専屬拖吊車人員前來進行拖吊作業。

警方調查，李姓駕駛在大陸經營生技行業，返台休假，與超跑同好相約出遊肇禍。據指出，這輛2018年新款的Porsche 911 GT3，官網數據為馬力最大500匹，加速0到100公里時速只要3.4 秒，是邁阿密藍色新款GT3，售價新台幣近千萬元，車禍造成壓油管破裂滲水、前保險桿必須整組維修，維修經費恐近百萬元。