快訊／北市小黃違規左轉遭轎車撞翻　後座乘客受傷送醫

▲計程車違規左轉，遭直行轎車當場撞翻。（圖／記者趙永博攝）



記者趙永博／台北報導

台北市松山區民權東路三段與復興北路路口，14日凌晨2時許發生一起翻車事故。一輛66歲林姓男子所駕駛的計程車，行經該路口時，疑似違規左轉，被對向一輛由24歲郭姓男子所駕駛的藍色小轎車迎面撞上，計程車當場翻覆。計程車後座一名43歲彭姓男乘客，在車輛翻覆後受傷，事後被送往台北馬偕醫院救治，而雙方駕駛僅受到驚嚇並無送醫治療。

據了解，林男所駕駛的計程車，當天載了彭姓乘客要返家，由西向東行經民權東路三段時，疑似往復興北路方向違規左轉，轉彎過程中，對向一台藍色轎車疾駛而來，林男來不及閃避，遭到轎車迎面撞上當場翻覆。藍色轎車撞上計程車後，左前輪又撞上復興北路上的中央分隔島才停下。

警消獲報趕到現場後，轎車上的郭男已經從車內走出，林姓駕駛已自行脫困，而坐在計程車後座的彭男，隨後也從車內爬出來，彭男全身有多處擦傷，事後被送往台北馬偕醫院治療，隨後因為馬偕醫院滿床，又再被轉送往台大醫院進行治療，目前3人生命徵象穩定，皆無大礙。

計程車駕駛坐在路旁表示，車禍之後頭很暈，只知道對方開很快，時速至少超過100公里，才會把他的車撞成這樣。轎車駕駛則是無奈表示，車內2顆安全氣囊都爆開了，當時是綠燈直行，並沒有注意到計程車違規左轉，等到發現時已經來不及，才會撞上去，現在正煩惱車子維修後，不知道還能不能開？

警方事後派請轄區交通分隊員警到場拍照採證，也在現場對雙方駕駛進行酒測，確認雙方皆無酒駕情事。但詳細車禍原因及肇事責任的判定，警方認為還要等待交通分隊員警，調閱相關監視器影像，才能夠進一步釐清。

▲▼藍色轎車撞上計程車後，又往中央分隔島撞去。（圖／記者趙永博攝）



▲▼計程車翻覆後，員警獲報到場協助處理車禍後續。（圖／記者趙永博攝）



▲民權東路路牌上，有明顯禁止左轉標誌。（圖／記者趙永博攝）



▲乘客的鞋子還遺落在計程車上。（圖／記者趙永博攝）



▲計程車司機在拖吊車輛將車子回正後，撿拾掉落在路面的零錢等雜物。（圖／記者趙永博攝）