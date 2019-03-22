「漁民Vs釣客」政府開放50處漁商港垂釣　金山區漁會：反對

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記者郭世賢／新北報導

日前釣友連署爭取修正漁港法全面開放漁港港區釣魚，政府相關單位派員協商，但遭全國各區漁會反彈，引發爭議。新北市金山區漁會22日上午召開漁會代表大會，針對港區開放釣魚問題，漁民強烈反對漁港內開放垂釣，最後做出決議「堅決禁止開放漁港垂釣」，呈陳報漁業署及立法院備查。

▲ 金山區漁會：堅決反對開放漁港垂釣。（圖／記者郭世賢攝，下同）

立法院副院長蔡其昌，20日下午帶領全國各大釣魚協會、釣友等社團到行政院陳情，要求檢討全國商港、漁港開放釣魚是否可行。行政院副院長陳其邁當場指示2個月內全台漁港或商港劃定50個區域，可合法釣魚，並選定幾個區域包括台中港北防坡堤作為開放海釣的示範區，為回應釣友網路連署案，行政院政務委員唐鳳將在4月3日舉辦協作會議，希望能在釣友需求、漁民作業和地方管理量能之間，找出各方都可以接受的交集。

金山區漁會總幹事朱麗鑾指出，漁港開放垂釣會引發許多的問題，包括垃圾、港區管理等，甚至漁民跟釣客引起紛爭。港區內垂釣不僅影響航道進出，而且妨礙卸魚作業，釣客離開後製造許多垃圾，造成環境衛生髒亂，甚至釣客丟擲物品至漁船上，造成漁民人身安全遭受損害。如漁民與釣客產生糾紛，該由哪個政府主管機關出面處理？金山區漁會對此堅決反對開放港區垂釣。

朱麗鑾表示，轄區已有開放水尾、草里兩個漁港區域垂釣，但釣客都在非指定的地點垂釣，釣竿佔據航道，卡到進出航道漁船的船外機等，造成漁船受損，且出海作業也會受到影響，呼籲政府要以漁民的生計為重，不應再任意擴大開放的範圍，因此代表大會才會通過決議，堅決禁止開放漁港垂釣，已做成記錄呈報報漁業署及立法院院備查。

▲ 金山區漁會22日上午召開漁會代表大會，堅決反對開放漁港垂釣。