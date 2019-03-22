快訊／雲林今晚送肉粽！草湖村深夜10點「全路線曝光」　里長證實：3.5小時

▲送肉粽儀式，請務必迴避。（圖／記者陳以昇攝）

記者陳怡伶／綜合報導

雲林縣崙背鄉草湖村今（22）日晚上10點要「送肉粽」，草湖村村長林芳億證實送煞儀式從晚上8點開始，10點從草湖紙廠往東邊八角亭方向，儀式一直到晚上11點30分，路線也曝光雲林當地各大社團，要民眾參考迴避。

一名網友在臉書社團「虎尾人讚出來」PO文指出，今天（22日）晚間草湖紙廠往東到會有送煞法事，從晚上8點到深夜11點30分，「凡有經此路段前往的朋友，請改道迴避，謝謝。」

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▲路線曝光。（圖／翻攝自社團「二崙人（讚）出來」）

另一名女網則是社團「崙草社」證實，草湖村村長林芳億發公告提醒居民，「3月22日星期五晚上10點（農歷2月16日）舉行送煞，路線經由『草湖前紙廠往東方向』。敬請：配合人車交通管制』。」

另一社團「二崙人（讚）出來」直接曝光送肉粽送煞路線，只見途中最上頭為「草湖橋」一路向下草湖、公館，行經大同國小時左轉，走台19線來到山仔門，最後終點自強大橋。

▲許多當地民眾轉貼里長PO文證實。（圖／翻攝自社團崙草社）

「送肉粽」是彰化沿海鄉鎮的喪葬習俗，又稱送煞或喫麵線，傳說是怕自縊的死者怨氣太重、會找替死鬼，所以必須由當地廟宇舉辦法會，將死者煞氣及所用繩索送到海邊燒掉；而之所以稱為「肉粽」，是因為端午節製作的肉粽多以細繩捆綁懸吊在牆壁上，因此暗喻上吊。

民俗專家提醒，砍斷上吊繩索，並將繩索「解掉」，是助亡者解脫、不再痛苦，但若決定跟著走就要走完，切記去的時候不能叫名字、不能回頭也不能脫隊；如果遇上的是正統鍾馗，則可以請對方在額頭上點一下硃砂，接著就可以離開。

另外，本站報導送肉粽有7大禁忌，分別是：海邊東西別亂撿（可能是相關物）、參加不能戴項鍊（類似上吊意象）、過程中不能脫隊（以免被煞氣跟）、沿途不能叫姓名（以免被煞氣跟）、住家不能開門窗（以免煞氣竄入）、回程不能轉頭看（以免被煞氣跟）、先去拜拜再返家（以免被煞氣跟）。

▼法師淨身畫臉扮鬼王鍾馗，作法唸咒祭煞「送肉粽」，火燒上吊繩索驅亡靈。（圖／記者陳以昇攝）

▼「送肉粽」是彰化沿海鄉鎮的喪葬習俗，只要有人上吊，就得送煞。（示意圖／臥雲法師提供）