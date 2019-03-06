廣西吸引1500台商　孫大偉：全省14市同時惠台

▲廣西壯族自治區黨委副書記孫大偉。（圖／每日頭條）

大陸中心／綜合報導

廣西壯族自治區黨委副書記孫大偉3月6日表示，廣西是大陸與台灣進行經貿文化交流的先行省份之一，近來持續發揮區位優勢，「廣西把握『一帶一路』建設機遇，充分發揮獨特區位優勢。」

孫大偉提到，廣西自治區政府堅持「兩岸一家親」的理念，與台灣各界持續進行多層次交流合作，「經濟貿易、基層交流、文化交往，在產業發展、人地文畫、創業就業、學術研討等方面成果累累，兩地交流日益頻繁、合作愈加緊密。」

他說，廣西海峽兩岸產業合作區是桂台兩地交流合作的重要平台。自2017年設立以來，已接待80批考察洽談台商約1500人次，簽約入園項目46個，共投資人民幣319億元（約新台幣1436億元）。

他表示，廣西持續推出《關於促進桂台經濟文化交流合作的若干措施》、《關於支持台資企業發展的若干政策措施》等一系列惠台政策，從金融、重點產業與加工貿易等項目給予大力支持，優化營商環境。

他聲明，廣西是第一張台灣居民居住證發放地，區內14個市都為台灣同胞在桂就業創業、生活學習等方面發布相關政策，提供與當地居民同等待遇，同時主動點名台灣同胞到廣西有關事業單位就業的條件和權利，為各類人才進入工作提供更多機會。