台企聯會長王屏生考察廣西南寧　深化兩岸農業合作

▲全國台企聯王屏生會長。（圖／受訪者提供）

記者陳政錄／綜合報導

全國台企聯會長王屏生4日率農業考察團赴廣西南寧，在南寧台協會長周代祥牽頭下聽取邕台農業園簡報，盼促成兩岸攜手打造「小農入邕，小農入桂，小農入陸」的雙贏新方向。

作為大陸面相東協市場的重要門戶，挾帶豐富農業資源的廣西近年受到台商圈關注。為此周代祥任職台協會長後，於2019年成立會員服務，建立活動、公共關係、事件協調、青年、農業、財務各功能委員會完善體系，考量農業是台商在廣西的重要核心產業，積極推動打造農創新平台。

▲台企聯農業考察團蒞臨廣西南寧。（圖／受訪者提供）

王屏生在座談會上表示，過去在2017年桂台經貿論壇所成立廣西海峽兩岸產業合作區後，台企聯積極考察與調研，因此在2019的新年開始，全國台企聯與南寧台商協就項目落地的進程進行討論，決心進行推展台灣精緻農業到廣西。

王屏生說，當聽取廣西南寧台協農業功能委員會的報告後，建議可以參考廣東順德花卉世界、彰化員林和田尾的成功經驗，與當地政府共同研究農業產業升級的政策，同時推進打造全國型的農業基地，產生精緻農業延伸的巨大能量，並進一步全國各地的農業台商交流。

全國台企聯北部灣執行長蔡欽銘表示，台企聯正在廣西推進海峽兩岸產業合作區，目前深度調研為北部灣南寧、欽州、北海、防城港等地區，打造台商發展新平台，搭建台商與東協市場的橋樑連結。

▼南寧台協會長周代祥。（圖／受訪者提供）