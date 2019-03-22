　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

抓4公尺白鯊「1屍15命」漁民被撻伐　專家坦言「沒辦法放生」…他只是遵守規定

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲20日宜蘭漁民，在東澳海域意外捕獲一尾長超過4公尺、重量1千170公斤的大白鯊，大白鯊被運到蘇澳區漁會第3魚市場拍賣。（圖／讀者提供）

▲漁民抓到身長4公尺的超級大白鯊。（圖／讀者提供，下同）

記者葉國吏、胡治言／綜合報導

宜蘭漁民20日在東澳海域捕獲一尾懷有14隻寶寶的大白鯊，消息經媒體後引起眾多網友抨擊，但有專業人士在臉書社團《社團法人臺灣永續鱻漁發展協會（討論區）》發文表示，漁民是完全遵守了漁業管理把鯊魚帶回來，而且而且在混獲的情況下，漁民的選擇只有「棄屍」或「帶回」，根本沒辦法放生。

漁民捕到這尾4公尺長的大白鯊後，立即運往蘇澳區漁會第3魚市場拍賣，最後以每公斤50元的價格賣出，當時在場圍觀的遊客紛紛驚嘆，「這麼大、好嚇人！」。而捕到大白鯊的漁民表示，當時在東澳海域意外捕到這尾龐然大物，上鉤時牠不斷在海面翻滾試圖扯斷繩具脫逃，大家歷經幾翻折騰，才將牠硬拖回港內並動用機具吊上岸。

請繼續往下閱讀...

▲20日宜蘭漁民，在東澳海域意外捕獲一尾長超過4公尺、重量1千170公斤的大白鯊，大白鯊被運到蘇澳區漁會第3魚市場拍賣。（圖／讀者提供）

▲身長4公尺的超級大白鯊。

不過當大白鯊被剖腹後才發現，牠竟然懷有14隻寶寶，消息傳出後引起各種批評。一名在宜蘭擔任衝浪教練的網友在臉書感嘆，「大家知道宜蘭不只一次有鯊魚的紀錄嗎？但鯊魚為什麼來這邊呢？跟上次一樣都是來生Baby的！這條（大白鯊）肚子裡有14隻小鯊魚，為什麼要這樣捕上岸？是15條生命啊！」

其他網友也紛紛在PO文底下留言附和，「漁民自己也知道會被譴責，還硬要捕」、「真的很可憐」、「到底什麼時候才能學會尊重海洋文化？」、「我之前在竹圍漁港也看過從肚子裡取出小鯊魚的畫面，那時候還在想，這樣做會不會太殘忍了點」。

▲▼ 臺灣永續鱻魚發展協會理事長白尚儒發文談論「懷14寶寶大白鯊被混獲」事件。（圖／翻攝臉書）

▲ 臺灣永續鱻魚發展協會理事長白尚儒發文談論「懷14寶寶大白鯊被混獲」事件。（圖／翻攝臉書）

對此臺灣永續鱻漁發展協會理事長白尚儒(Shang-ju Pai)在臉書社團社團法人臺灣永續鱻漁發展協會（討論區）發文，指出鯊魚被以「混獲」的方式被抓，漁民也很無奈，而且加上大白鯊當下具有攻擊性，「放生是一個更艱難的作業」，因為鯊魚並不會放大瞳孔、搖尾巴賣萌等放生，而是會用盡全力的使出尖銳利牙、強壯尾巴來做最後反抗。

另外，依據中華民國「大白鯊象鮫及巨口鯊漁獲管制措施」中規定，只要沿海捕獲大白鯊都需要填具「大白鯊、象鮫及巨口鯊漁獲資料通報調查表」以回報漁政主管機關，且漁業署會指派專責學術單位進行科學採樣以紀錄生物資料。

▲▼懷有14隻寶寶的大白鯊遭混獲。（圖／翻攝臉書）

▲懷有14隻寶寶的大白鯊遭混獲。（圖／翻攝臉書）

而這位漁民只是遵守了漁業管理，「如果我今天海上直接棄屍，你覺得會有哪個漁民回港後還自找麻煩地去填寫通報單？」而這尾大白鯊最後以「一斤50元」的價格拍出，白尚儒也說「牠在學術上的貢獻絕對更不止於這一斤50元！」、「這對於未來瞭解牠生態與制定保育政策時，肯定都是能幫上忙的。」

ET快訊
「以為他在練閉氣…」　父親在旁泡SPA　兒子抽筋溺死泳池
鈴木一朗問「他現在還好嗎」　陳偉殷：我很好！跟「神」當隊友很
OL夜店狂歡醉倒門口　遭阿兵哥撿屍醒來驚問：有沒有戴套

關鍵字：大白鯊

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

Uber和小黃座談會變調　嗆「來外面輸贏一下」不歡而散

抓4公尺白鯊「1屍15命」漁民被撻伐　專家坦言「沒辦法放生」…他只是遵守規定

「我肚子餓她叫我吃屎」　高中妹血淚信「想殺了我媽」...萬人看完哭了

凌晨3點種高麗菜…1顆只賣10元！一群公嬤衝部落「拿5顆硬殺30元」　原民怒了

女教授嫁外科醫…「兼任月賺2萬」婆怨：全家生活品質變差　撐半年離婚

南山醫務社工獎表揚潘彥辰、龔千逢　投入器官捐贈服務讓生命再延續

身障者甄試登場　國北教大首增腦麻生考「音樂、美術術科」

影／大叔搭捷運猛吐4下！車廂「一坨白色濃痰」噁炸…她怒：制止還不聽

同台互槓！盧秀燕「幫台中人抗議空汙」　林佳龍：中火早改善

玉米濃湯潑一身！手滑女道歉...轉身「18字臭嘴」討拍　網怒：潑回去啦

《烙印勇士》武器實體化20KG重　2米4巨劍一揮萵苣、西瓜秒爆開

暖狗「2次堵門」捨不得主人出嫁！　新郎被拒門外...網：其實牠都懂

宜蘭捕獲「4米長」超級大白鯊　肚裡還有寶寶！網嘆：15條命啊

拒當月光族！默默把錢搬光的兇手　5大「被動支出」揪出沒必要的花費

Angelababy「醫院外哈菸」照片外流　網轟11年前決心戒菸：又說謊

《大時代》馬俊麟雙胞胎兒超萌　 當爸後變憂愁：一起搭上死亡列車

孟耿如：戴比不戴還舒服＞／／／＜　會說話的電眼全靠「它」

F.I.R新主唱翻唱經典組曲！　改編《原諒我》《遺失的美好》好好聽

太愛《與惡》！吳慷仁脫口罵黃子佼：Ｘ耶！　賈靜雯主動自嘲「夫妻失和有經驗」

直接用Chrome玩4K、60fps遊戲　谷歌驚人黑科技Stadia今年上線

Uber和小黃座談會變調　嗆「來外面輸贏一下」不歡而散

抓4公尺白鯊「1屍15命」漁民被撻伐　專家坦言「沒辦法放生」…他只是遵守規定

「我肚子餓她叫我吃屎」　高中妹血淚信「想殺了我媽」...萬人看完哭了

凌晨3點種高麗菜…1顆只賣10元！一群公嬤衝部落「拿5顆硬殺30元」　原民怒了

女教授嫁外科醫…「兼任月賺2萬」婆怨：全家生活品質變差　撐半年離婚

南山醫務社工獎表揚潘彥辰、龔千逢　投入器官捐贈服務讓生命再延續

身障者甄試登場　國北教大首增腦麻生考「音樂、美術術科」

影／大叔搭捷運猛吐4下！車廂「一坨白色濃痰」噁炸…她怒：制止還不聽

同台互槓！盧秀燕「幫台中人抗議空汙」　林佳龍：中火早改善

玉米濃湯潑一身！手滑女道歉...轉身「18字臭嘴」討拍　網怒：潑回去啦

「酒駕再犯致死」學者有異議　行政院：未有定論

柯文哲20小時快閃亞特蘭大　州長、參議員、市長旋風見一輪

Uber和小黃座談會變調　嗆「來外面輸贏一下」不歡而散

歐陽娜娜吉安「祭祖影片」曝光！　村民放鞭炮掛紅布條：歡迎回家

光陽進攻電動車充電站市場！Noodoe EV OS東京機車展首發

宋兆文／地表最強戰車，將加入國軍行列

收養7孩只為點閱率　媽媽YouTuber狂噴胡椒水、沒收食物逼拍片

勇士第三節一波流再次炸裂　單節35比19猛攻屠殺溜馬

玩笑話「死在國外」真的死了　遺言要見前妻和女兒一同返家

中職／富邦兒童節連假　吉祥物大會師、MOMO家族同樂

捷運長靴妹是F級女神！ 「下半身消失」露蜜腿

生活熱門新聞

泥土長2根充血棒狀物！網羞恥面..

「肺炎」阿伯搭飛機！空姐近距離..

台鐵便當驚見「黃帶紅物體」以為..

宜蘭大白鯊懷有14隻Baby　..

週五秒變天！鋒面挾雨襲北「濕到..

春分後回冬！冷空氣+雨變天探1..

安啾vs.滴妹「誰更好看？」

老母自殺！愧疚跟女兒背後2年守..

妻傳「情趣內衣照」！他下秒滅火..

學生妹看婦產科！大媽：用身體賺..

「未來的自己收」　她10年後笑..

大媽「要生就一定要生三個」　孕..

妹妹頭女警超仙氣！台中妹：我像..

「佳里小7店員」結帳突跑走！下..

更多熱門

相關新聞

宜蘭大白鯊懷有14隻Baby　網罵翻

宜蘭漁民20日在東澳海域進行捕撈作業時，意外捕獲一尾長4公尺、重1170公斤的大白鯊，但同日下午剖腹後，發現牠體內還有14隻小寶寶。當地一名衝浪教練難過地在臉書PO文感嘆，宜蘭其實不只一次有目擊鯊魚的紀錄，「跟上次一樣都是來生Baby的，為什麼要這樣捕上岸？是15條生命啊！」

4米長大白鯊宜蘭東澳海域被捕獲

攝影師「徒手」進水照相　5m大白鯊張大口在一旁

史上最大隻白鯊　來去夏威夷覓食

13歲男被咬血狂流　鯊魚尾隨上岸

讀者迴響

發燒話題

酒駕修法 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 王令麟 米砂 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 王令麟 波音737 孫安佐 勝利退演藝圈 復仇者聯盟 明星花露水 王令麟 311地震 王金平 衣索比亞空難 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 賴清德 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 文化大學 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 防彈少年團BTS JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 韓國瑜 金庸病逝 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 劉寶傑 美的好朋友 王令麟 吉澤明步 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 統一發票 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟

熱門新聞

野生「校花級藝人」現身北捷！

八卦山廢校玩碟仙　白目發問釀意外

國道10秒插線爸被夾死…目擊淚：倒楣

好市多驚現「超神道士鞋」搶翻！

雜亂桌面變乾淨　他偷拍撞見真相

同天宣布結婚、離婚　阿Sa揭心聲

陽明山採海芋「遇到女神」！

潤娥錄影「臉僵崩壞照」瘋傳！

勝利夜店失身水藏800人份！喝下冒詭異動作

泥土長2根充血棒狀物！網羞恥面壁

IU勾脖激吻大12歲男星！　網全崩潰

嘿咻一半前男友不行！她拔刀殺人

6男戰2女吃到16歲的　他遲到無罪

「肺炎」阿伯搭飛機！空姐近距離接觸崩潰

家裡有蛇　專家竟挖出45條響尾蛇

更多

最夯影音

更多

《烙印勇士》武器實體化20KG重　2米4巨劍一揮萵苣、西瓜秒爆開

暖狗「2次堵門」捨不得主人出嫁！　新郎被拒門外...網：其實牠都懂

宜蘭捕獲「4米長」超級大白鯊　肚裡還有寶寶！網嘆：15條命啊

拒當月光族！默默把錢搬光的兇手　5大「被動支出」揪出沒必要的花費

Angelababy「醫院外哈菸」照片外流　網轟11年前決心戒菸：又說謊

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面