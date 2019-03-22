抓4公尺白鯊「1屍15命」漁民被撻伐　專家坦言「沒辦法放生」…他只是遵守規定

▲漁民抓到身長4公尺的超級大白鯊。（圖／讀者提供，下同）



記者葉國吏、胡治言／綜合報導

宜蘭漁民20日在東澳海域捕獲一尾懷有14隻寶寶的大白鯊，消息經媒體後引起眾多網友抨擊，但有專業人士在臉書社團《社團法人臺灣永續鱻漁發展協會（討論區）》發文表示，漁民是完全遵守了漁業管理把鯊魚帶回來，而且而且在混獲的情況下，漁民的選擇只有「棄屍」或「帶回」，根本沒辦法放生。

漁民捕到這尾4公尺長的大白鯊後，立即運往蘇澳區漁會第3魚市場拍賣，最後以每公斤50元的價格賣出，當時在場圍觀的遊客紛紛驚嘆，「這麼大、好嚇人！」。而捕到大白鯊的漁民表示，當時在東澳海域意外捕到這尾龐然大物，上鉤時牠不斷在海面翻滾試圖扯斷繩具脫逃，大家歷經幾翻折騰，才將牠硬拖回港內並動用機具吊上岸。

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▲身長4公尺的超級大白鯊。

不過當大白鯊被剖腹後才發現，牠竟然懷有14隻寶寶，消息傳出後引起各種批評。一名在宜蘭擔任衝浪教練的網友在臉書感嘆，「大家知道宜蘭不只一次有鯊魚的紀錄嗎？但鯊魚為什麼來這邊呢？跟上次一樣都是來生Baby的！這條（大白鯊）肚子裡有14隻小鯊魚，為什麼要這樣捕上岸？是15條生命啊！」

其他網友也紛紛在PO文底下留言附和，「漁民自己也知道會被譴責，還硬要捕」、「真的很可憐」、「到底什麼時候才能學會尊重海洋文化？」、「我之前在竹圍漁港也看過從肚子裡取出小鯊魚的畫面，那時候還在想，這樣做會不會太殘忍了點」。

▲ 臺灣永續鱻魚發展協會理事長白尚儒發文談論「懷14寶寶大白鯊被混獲」事件。（圖／翻攝臉書）

對此臺灣永續鱻漁發展協會理事長白尚儒(Shang-ju Pai)在臉書社團社團法人臺灣永續鱻漁發展協會（討論區）發文，指出鯊魚被以「混獲」的方式被抓，漁民也很無奈，而且加上大白鯊當下具有攻擊性，「放生是一個更艱難的作業」，因為鯊魚並不會放大瞳孔、搖尾巴賣萌等放生，而是會用盡全力的使出尖銳利牙、強壯尾巴來做最後反抗。

另外，依據中華民國「大白鯊象鮫及巨口鯊漁獲管制措施」中規定，只要沿海捕獲大白鯊都需要填具「大白鯊、象鮫及巨口鯊漁獲資料通報調查表」以回報漁政主管機關，且漁業署會指派專責學術單位進行科學採樣以紀錄生物資料。

▲懷有14隻寶寶的大白鯊遭混獲。（圖／翻攝臉書）

而這位漁民只是遵守了漁業管理，「如果我今天海上直接棄屍，你覺得會有哪個漁民回港後還自找麻煩地去填寫通報單？」而這尾大白鯊最後以「一斤50元」的價格拍出，白尚儒也說「牠在學術上的貢獻絕對更不止於這一斤50元！」、「這對於未來瞭解牠生態與制定保育政策時，肯定都是能幫上忙的。」