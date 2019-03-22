女教授嫁外科醫…「兼任月賺2萬」婆怨：全家生活品質變差　撐半年離婚

▲（圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

3年前，我跟一個外科醫師談戀愛，2人愛得昏頭轉向，不到半年就結婚。當時我剛拿到博士，找不到專任教職，四處兼課，每個月賺2萬多元。結婚前去他家作客，為了給我留面子，他只介紹我「在大學教書」，沒說是「兼任」，他媽媽一聽，開心得不得了。

而我當時也不曉得，他每個月10幾萬元薪水，全部要交給媽媽保管。他爸媽都高中畢業，好不容易養出一個醫生，所以他一畢業要幫家裡還房貸，還有父親做生意欠下的債。結婚時他對我說：「可能要辛苦好幾年哦。」沒關係，愛情比麵包重要，我可以不拍婚紗也不辦婚禮，下聘喜餅30盒就好，但他承諾會帶我去法國度蜜月。

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婚後，我們搬去外地的醫師眷舍居住，2人協議，在我找到專任教職之前，家用他多幫忙分擔，家務由我來做。事後得知我只是兼任教授的婆婆，非常不高興，她說，自從兒子娶我入門，全家人生活品質變差，而我居然還想去法國度蜜月！從那時起，衝突就引爆了。

婆婆常跟老公抱怨我太有主見又不會賺錢，剛開始我試著辯解，有時語氣差了些，連老公也忍不住發火，2人吵架頻率變高，最後不但法國沒去成，老公還對我不理不睬，甚至不回家過夜。

半年就離了婚。我陷入憂鬱，天天灌紅酒，哭到無法入睡，去看精神科，吃了藥，白天站在講台上總有一種解離感，必須全神貫注才能咬字清晰。那陣子，他把東西全搬走，屋子空蕩蕩的，心也是空的。日落時分，我一個人站在高樓陽台上，望著眷舍對面的幼兒園，忍不住想起新婚時，老公笑著跟我說：「以後讓小孩就近讀這裡吧，上下學方便。」如今人去樓空，我心已死。

你問我學到什麼教訓？如果再來一次，我絕不會急著結婚，更不該為了面子而有所隱瞞，到最後不只兩敗俱傷，雙方家人也幻滅。我覺悟到了，麵包比愛情更重要，女人千萬不要幻想結了婚，嫁給條件更好的男人，就可以坐享清福，個性上和經濟上一定要獨立，才不會讓人覺得是依附在男人身上的傀儡，只想靠對方養，因為很快的，婚姻的現實會把愛情的火花磨掉。

離婚不久我就找到了專任教職，拿到薪水，我開開心心上網訂機票、規劃行程，花自己賺來的錢，搭十幾個小時飛去阿根廷旅行，那種心安理得不求人的感覺，踏實多了。

小寒，39歲，新北市，大學教師

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