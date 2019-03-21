轉彎4秒腳踏車前輪捲進一條眼鏡蛇　兩男嚇到跳車狂奔

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

國際中心／綜合報導

印度南部泰倫加納邦（Telangana）兩名男子日前共乘一輛腳踏車外出，沒想到卻在半路遇到一條眼鏡蛇，蛇身瞬間捲進前輪裡，嚇得他們趕忙跳開落跑。這段驚險的影片很快在網路上傳開，當地知情人士透露，幸好最後人和蛇都沒有受傷，只有腳踏車部分零件被摔壞。

影片中，兩名男子騎著腳踏車從車流較多的道路左轉進畫面中的小路，但才剛轉彎4秒，一條蛇突然從左側路邊的草叢竄出，並用很快的速度橫越馬路，結果剛好被捲進兩人的腳踏車前輪，整條蛇瞬間彈起來。

▲腳踏車男和後座的乘客看到有蛇，馬上跳車各自逃命去。（圖／翻攝自推特／@SDEKenya）

兩男低頭一看，發現車輪有一條蛇，嚇得馬上棄車跳開。這驚險的15秒全被路邊監視器拍下，雖然事發的詳細地點、時間都不明，但影片在網路上傳開後，還是引起網友熱烈討論，大多數人都覺得那條蛇應該就是眼鏡蛇。

而當地一名知情人士向媒體透露，逃跑的兩男和蛇都沒有受傷，只有被主人拋開的腳踏車摔壞部分零件，「目前蛇的品種尚未確認，但如果是印度眼鏡蛇，不小心被咬傷的話，很有可能會中毒身亡。」

據了解，印度眼鏡蛇的毒液屬於神經毒素，牠們平時出沒於農田或是森林，有時也會躲在城市的下水道等陰暗處，如果不慎被咬傷，雖然傷口不痛，但牠的毒素可能會導致肌肉麻痹，甚至引發呼吸衰竭、心跳停止，因此被列為是印度的四大毒蛇之一。