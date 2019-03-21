　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
新奇 新奇焦點 X 檔案 正妹影片 正妹圖集

轉彎4秒腳踏車前輪捲進一條眼鏡蛇　兩男嚇到跳車狂奔

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。 

國際中心／綜合報導

印度南部泰倫加納邦（Telangana）兩名男子日前共乘一輛腳踏車外出，沒想到卻在半路遇到一條眼鏡蛇，蛇身瞬間捲進前輪裡，嚇得他們趕忙跳開落跑。這段驚險的影片很快在網路上傳開，當地知情人士透露，幸好最後人和蛇都沒有受傷，只有腳踏車部分零件被摔壞。

影片中，兩名男子騎著腳踏車從車流較多的道路左轉進畫面中的小路，但才剛轉彎4秒，一條蛇突然從左側路邊的草叢竄出，並用很快的速度橫越馬路，結果剛好被捲進兩人的腳踏車前輪，整條蛇瞬間彈起來。

轉彎4秒腳踏車前輪捲進一條眼鏡蛇，2男嚇到跳車逃命。（圖／翻攝自推特／@SDEKenya） 

▲腳踏車男和後座的乘客看到有蛇，馬上跳車各自逃命去。（圖／翻攝自推特／@SDEKenya）

兩男低頭一看，發現車輪有一條蛇，嚇得馬上棄車跳開。這驚險的15秒全被路邊監視器拍下，雖然事發的詳細地點、時間都不明，但影片在網路上傳開後，還是引起網友熱烈討論，大多數人都覺得那條蛇應該就是眼鏡蛇。

而當地一名知情人士向媒體透露，逃跑的兩男和蛇都沒有受傷，只有被主人拋開的腳踏車摔壞部分零件，「目前蛇的品種尚未確認，但如果是印度眼鏡蛇，不小心被咬傷的話，很有可能會中毒身亡。」

據了解，印度眼鏡蛇的毒液屬於神經毒素，牠們平時出沒於農田或是森林，有時也會躲在城市的下水道等陰暗處，如果不慎被咬傷，雖然傷口不痛，但牠的毒素可能會導致肌肉麻痹，甚至引發呼吸衰竭、心跳停止，因此被列為是印度的四大毒蛇之一。

ET快訊
LIVE／迎戰賴神！蔡英文登記完成2020總統初選
梧桐妹乾爹是這位男神！送手繪畫作暖炸網跪了：太有心
高雄車站「新地貼」再惹議！網轟台鐵美學：一定要這麼醜？
登記初選！蔡英文：不顧北京反對　選總統要有三個條件

關鍵字：印度,眼鏡蛇,東南亞要聞

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 新奇最新 全站最新

偷電纜扯斷鋼索！兩賊被電梯壓成肉餅　警抬遺體嚇到：骨頭全碎了

影／宜蘭大白鯊肚裡還有14隻小Baby　衝浪教練嘆：是15條生命啊！

女警偷情長官「3歲女兒關警車4小時」　體溫飆到41.6度活活熱死

轉彎4秒腳踏車前輪捲進一條眼鏡蛇　兩男嚇到跳車狂奔

正妹High爬旗桿「扭扭樂」！下秒出糗摔沙灘：沙子好硬

有UFO降落？阿聯酋天空出現「雨幡洞雲」...彷彿 神將石頭投湖中

保加利亞警噴胡椒驅趕抗議者　下秒風吹過…整排同事摀臉崩潰

坤達許願「希望有我加入..」　 KID爆氣：多少人要佔據我節目！！

超瞎電影預告讓你笑到噴淚！　認真演惡搞劇情、大玩諧音哽

三寶伯穿越馬路跨護欄慘摔 30組護欄骨牌式倒塌整街看傻

直接用Chrome玩4K、60fps遊戲　谷歌驚人黑科技Stadia今年上線

騎士停個紅綠燈以為到日本了　307公車「神秘手勢過彎」推爆

男搭捷運「手被拉環吃掉」坐過站　無人幫脫困...網：現行犯被逮捕！

EDM饒舌飆唱《你要的全拿走》　大馬姐弟花3天快嘴挑戰網讚翻

孟耿如：戴比不戴還舒服＞／／／＜　會說話的電眼全靠「它」

超狂阿嬤騎電動車載2張大床墊　警傻眼：路權等同行人無法可罰

台灣早餐店都會叫人「帥哥」！？　2男親自實測成功率卻超殘酷...

轉彎4秒腳踏車前輪捲進一條眼鏡蛇　兩男嚇到跳車狂奔

正妹High爬旗桿「扭扭樂」！下秒出糗摔沙灘：沙子好硬

有UFO降落？阿聯酋天空出現「雨幡洞雲」...彷彿 神將石頭投湖中

保加利亞警噴胡椒驅趕抗議者　下秒風吹過…整排同事摀臉崩潰

外星男友降落地球！甜寵劇《愛上北斗星男友》狂圈女粉

LIVE／迎戰賴神！蔡英文登記完成2020總統初選

韓國瑜快看！桃園宣布「活動代言人」　兩位實力派歌手曝光

浪幼後腿反折癱瘓　「第1次被抱」傻住感動：被疼愛的感覺

ABL／夢想家輕鬆剋戰狼　9連勝確定例行賽第一

台大教授赴陸兼董教部還沒查完　黃國昌痛批：國安問題為什麼效率這麼差？

浩子緊抱張立東「護雞」　民眾看嘸：他們到底在玩啥

YG一個月內慘賠60億！　股東怒了「被爆開會撤換梁賢碩」

AnyMind​收購​Moindy　用AI做網紅經紀人業務

中職／中信兄弟洲際家庭席　22日會員優先購買

「佳里小7店員」結帳突跑走 下一幕萬人讚爆　網：來當我女婿

新奇熱門新聞

女人才懂！月經沒來摸妹屁股秒噴..

屏東嬤撿紙箱！他一轉頭200萬..

明知是PS　空手指、蓮蓬乳仍瘋..

短裙理髮妹「跨坐新招」驚動網友

面試「能幹」女房客！房東：可免..

女孩被破處上癮　發現自己是公車

正妹沙灘玩太High爬旗桿　下..

21歲辣媽生四胞胎「白皙肚皮崩..

有UFO降落？　阿聯酋天空出現..

台灣女崩潰：再也不跟黑人打砲！

見女友生下黑人寶寶　哥哥爆料了

巴黎男女路邊嘿咻　被拍繼續動作

圖／30m「龍頭巨蟒」現身馬國..

戰麋鹿女　男脫褲子又嚇到穿起來

更多熱門

相關新聞

「好友壓身」16歲少女遭6人撿屍

菲律賓馬尼拉一名16歲少女，日前子和6名男性友人在家裡聚餐，席間她不勝酒力醉倒在桌上，被其中一位18歲好友保羅（Paul Cedrick Diwa）抱到房內性侵，其他5人見狀也起了歹念，6人輪流侵犯她。少女回想起當天狀況崩潰表示，酒醒時發現好友竟然壓在自己身上大逞獸慾，讓她身心嚴重受創。

6愛犬突抓狂咬死75歲老阿嬤

美容公司辦天體培訓營　百名裸女草原遊戲

泰最美女優甩72歲夫：想要新戀情

她嚴重燒傷五官不見　混血男友不離不棄

讀者迴響

發燒話題

酒駕修法 雞排妹 TWICE志效 王令麟 米砂 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 王令麟 波音737 孫安佐 勝利退演藝圈 復仇者聯盟 李宗泫 明星花露水 王令麟 311地震 王金平 衣索比亞空難 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 賴清德 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 文化大學 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 防彈少年團BTS JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 韓國瑜 金庸病逝 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 劉寶傑 美的好朋友 王令麟 吉澤明步 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 統一發票 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟

熱門新聞

嘿咻一半前男友不行！她拔刀殺人

宜蘭大白鯊懷有14隻Baby　網罵翻

中山高嚴重追撞　轎車遭夾撞成「肉餅」

iPhone舊機限時折抵7400元　活動只到3月底

周春米：酒駕被吊照2年可能影響工作生活

11年前決心戒菸！Baby哈菸照又外流

妹妹頭女警超仙氣！台中妹：我像癡漢一直看

擁有最貴「義大利神獸」23歲車主　疑欠款遭砸店

女友醉倒他閃人！好友性侵後她慘死床上

哈利和跩哥「19年後兒子成了CP」

白沙屯媽遇2靈車！信眾秒造人牆擋

Hello Kitty聯名機車限量1520台

通宵滑手機！浙江27歲2孩母猝死

警犬猛鑽裙內！黃衣女臨檢被「進攻狂聞」

台男娶越新娘4週被告知：她懷孕6週

更多

最夯影音

更多

坤達許願「希望有我加入..」　 KID爆氣：多少人要佔據我節目！！

超瞎電影預告讓你笑到噴淚！　認真演惡搞劇情、大玩諧音哽

三寶伯穿越馬路跨護欄慘摔 30組護欄骨牌式倒塌整街看傻

直接用Chrome玩4K、60fps遊戲　谷歌驚人黑科技Stadia今年上線

騎士停個紅綠燈以為到日本了　307公車「神秘手勢過彎」推爆

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面