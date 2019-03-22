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臉書資安大漏洞！6億用戶密碼被2萬名員工看光光

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▲▼臉書。（圖／達志影像／美聯社）

▲臉書員工可隨意查閱6億用戶密碼。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

臉書資安問題再出包！根據內部消息人士指出，2萬名臉書員工可以任意查閱伺服器內，至少2億到6億名用戶的密碼。儘管臉書立刻在21日澄清，這些資料並無遭到濫用或不當存取，臉書股價仍下跌近1%。

據《Krebs on Security》報導指出，有2億到6億名用戶的密碼被以純文字的形式，儲存在內部伺服器中，臉書的所有員工都能任意觀看，甚至早在2012年就出現這個狀況。不具名的消息人士表示，大約2000名工程師或開發人員，對這些資料進行至少900萬次內部查詢，現在臉書仍在調查是否有員工濫用這些資料。

臉書工程、安全和私隱副總裁卡納瓦蒂（Pedro Canahuati）說，公司在1月的例行安全檢查發現這個問題，「到目前為止，我們沒有發現任何內部濫用或不正當使用的證據。」這次的受災戶主要是Facebook Lite的使用者，該版本主要是為了網速較慢、資費較高的用戶所開發。現在臉書將會通知受到影響的用戶，但不會強制更改密碼。

最近幾個月臉書風波不斷，先是3月中全球大當機超過10小時，接著又因濫用個資，遭美國檢方進行刑事調查，資訊安全問題重創臉書形象。

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關鍵字：臉書,個資,密碼,資安

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