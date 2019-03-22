馬航MH370再添傳聞！前波音飛行員曝：班機遭劫「飛入秘密跑道」

▲ 馬航MH370客機失蹤一案，至今有過許多傳聞。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

馬來西亞航空MH370班機失蹤事件至今是個謎團。只不過，美國聯合航空（United Airlines）一名退休飛行員宣稱，當時MH370班機遭遇可怕的劫機事件後，一名機組員把飛機航向「秘密跑道」。

根據每日星報、太陽報報導，這名出面爆料的飛行員為蘭迪瑞安（Randy Ryan）先前是波音747班機的飛行員，在歷經33年的飛行生涯後退休。儘管他說的內容未經證實，但他仍認定，馬航MH370客機機長夏赫（Zaharie Ahmad Shah）是主要嫌疑人，且這起事件為意外事故的可能性為零。

「這架班機起飛後，先走完了最初那一段航程，但駕駛艙隨後發生一些事情」，蘭迪瑞安提到，若這架班機轉向北方並著陸，很有可能降落在某個荒涼偏遠的地方，「我猜是2名男性飛行員做的…另名飛行員如果不是同夥，就是對眼前發生的事情無能為力。」

▲ 馬來西亞政府去年7月公布調查報告。（圖／達志影像／美聯社）

時間拉回2014年3月8日，當時MH370班機原定從馬來西亞首都吉隆坡飛往中國北京，但卻在飛行途中消失，從此成為世界上最大的航空謎團之一。

2018年7月，馬來西亞政府發布調查報告，指該架波音777客機有可能是「蓄意」駛離原航道，必須等到班機殘骸尋獲後，才能確定當時到底發生了什麼事情。儘管多個印度洋沿岸國家有發現數塊班機殘骸，但自事件發生迄今已5年，主殘骸仍未尋獲。

►►►印尼漁民稱目睹MH370墜海 班機竄濃黑煙飄酸臭味

►►►馬航MH370調查組解散 等5年「沒結果」家屬：我的孩子還活著

▼馬航MH370的罹難者家屬至今仍等不到明確答案。（圖／達志影像／美聯社）