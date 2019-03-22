出訪見插座開心充手機！柯文哲：如果機場夠好就不用坐地上

政治中心／綜合報導

台北市長柯文哲日前出訪以色列回國轉機途中，一張坐在地上接插頭充電的照片，引發廣大討論，還被議員質疑刻意營造親民形象。這次訪美過程，柯文哲在亞特蘭大機場轉機時，同樣碰上手機充電的需求，但這次座位旁就有隨附插頭，柯不必再坐地上。

柯文哲日前出訪以色列，返國在臉書po心得文時還附上一張在以色列機場席地而坐充電的照片，引發網友熱議。面對有台北市議員批評矯情、假仙，柯文哲反嗆「台灣社會很假掰」，強調自己是絕對的務實主義者。

而此次出訪美國，據了解幕僚特別準備了8個行動電源，但記者觀察在前半段行程都未見柯使用。21日在搭機前往波士頓之前，等待上機的柯文哲見到媒體笑說，如果每個座位都有插頭，就不用坐地上。柯說著說著還拿出手機跟充電器試用。他表示，所以亞特蘭大機場還是比較好，比較人性的設計。

▲柯文哲在機場，用座位旁插座充電。（圖／政治中心攝）



柯文哲還強烈建議桃園機場應該增加此設施，至於台北捷運，柯認為人流來來去去、停留等待者少因此不用。最後柯還說，如果機場夠好，就不用坐在地上充電。

▲柯文哲在機場，用座位旁插座充電。（圖／政治中心攝）



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