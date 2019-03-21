雙子星卡關　柯文哲嗆缺什麼一次講清楚：幾百億的東西卡著幹什麼？

▲柯文哲出訪受訪。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／亞特蘭大報導

台北市長柯文哲任內最大投資案的雙子星開發案，因最優申請人港商南海團隊涉及陸資，目前卡在投審會，恐會延後到5月才簽約。對此，目前人在美國訪問的柯文哲說，你要求人家補件，就一次列清楚，「補什麼東西一次講清楚一次處理，你不要叫他補件，缺什麼再補一次缺什麼再補一次」；柯說，這種超過600億的國際投資案，理論上本來是3月4日要簽約，「現在…這個恐怕…，現在是卡在哪裡？投審會？我看經濟部長自己出來講話吧。」

面對任內最大投資案一延再延，柯文哲受訪時反問「為什麼拖到5月？」，經現場記者提醒是因補件問題後，他表示，當然可以要求補件，「但是我態度這樣，你要求人家補件，你就一次列清楚，所以通常我們會有較確認清單，要補什麼東西一次講清楚一次處理。」

柯文哲不滿表示，你不要叫他補件叫他送來，然後缺什麼再補一次、缺什麼再補一次，「我覺得這樣，這種超過600億的國際投資案，我不曉得為什麼，理論上本來是3月4日要簽約，現在…這個恐怕…，現在是卡在哪裡？投審會？我看經濟部長自己出來講話吧。」

柯文哲強調，不是認為他們（經濟部）故意不幫忙，只是反應政府面對重大投資案的時候，「坦白講，還是那句話，你要人家補件就一次講清楚，需要加班開會就加班開會，幾百億的東西卡著是在幹什麼。」