▲屋主求救「我家有蛇亂竄」！專家挖出一窩也傻眼：「有45條響尾蛇。」（圖／翻攝自Big Country Snake Removal）

記者趙蔡州／綜合報導

平常在家裡遇上蟑螂、螞蟻或蜘蛛還能自己處理，但你能想像家中出現大量響尾蛇嗎？美國德州就有一名男子日前在家中附近發現有蛇出沒，嚇得他立刻打電話給專業的捕蛇公司求救，但是當專家抵達處理時卻意外發現，他的家中竟然有一個響尾蛇巢穴，最後也抓到了45條蛇。

綜合媒體報導，這位男屋主表示，自從他家的有線電視電纜線被強風破壞後，家中就能夠發現一些蛇出沒的蹤跡，因此他就打電話給Big Country Snake Removal捕蛇公司尋求幫助。但當工作人員帶著裝備抵達男屋主的住家，結果意外發現屋內藏了整整一窩的響尾蛇。

▲最後工作人員總共移走了45條，其中最長的蛇有1.5英尺長。（圖／翻攝自Big Country Snake Removal）

工作人員先是拿出手電筒照明，結果映入眼簾的是好幾條響尾蛇，陰暗的角落裡也有許多蛇在蠕動，他立刻使用長竿將響尾蛇一條一條的拉出來，中間長竿還一度被蛇給團團圍住，最後工作人員總共移走了45條，其中最長的蛇有1.5英尺長（大約45公分長）。

捕蛇公司業者納森（Nathan Hawkins）表示，公司每年大約可以抓到2千條左右的蛇，隨著目前的天氣開始逐漸變暖，各地都有出現蛇出沒的消息，許多人都可以在住家後院看到蛇，民眾若嘗試傷害或驅趕蛇，相當容易因此被咬傷送醫。捕蛇公司後來也把影片分享在臉書，短短3天有吸引了超過百萬人觀看。

▲屋內藏了整整一窩的響尾蛇。（圖／翻攝自Big Country Snake Removal）

網友紛紛留言說：「如果我是屋主，我搞不好會受不了放火燒房子」、「這在我家，我一定會瘋掉的」、「究竟為什麼可以藏這麼多的蛇啊」、「天哪，太恐怖了，他都沒發現嗎」、「如果是我碰上這種事，很抱歉，我一定立刻搬家走人」、「我看到蛇一定失心瘋的亂罵。」

▼影片取自臉書，如遭刪除請見諒。