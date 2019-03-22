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瘋電影／我們　假如這個世界上還有其他我們！

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文／賴賴

▲▼ 我們（圖／yahoo）

瘋言瘋語：

身兼編劇的導演，延伸了《逃出絕命鎮》的複製人議題繼續發揮，開場設計很有梗，把美國長時間閒置的地鐵空間做了一番設計，在開場時滿心期待地繼續看下去，接著就有了《驚聲尖叫》系列的B級恐慌電影質感，逃殺過程非常驚悚，血肉模糊非常可怕，尤其是那把剪刀，簡直是太鋒利了，整體感還不錯看，喜歡驚悚片的律師看完心滿意足。

懸疑內容與人物塑造有新意，晚上看應該會非常害怕，也有《國定殺戮日》的氣息在其中，綜合了許多經典的恐怖片型，單以B級電影製作和內容安排，商業與創意的拉扯，編劇應該是寫得很崩潰，單以驚悚片來看是不錯看的設計，但別把導演的前作拿出來相提並論。

這片最大特色是音樂性很強，音樂部分有驚喜，相信這片經過這次商業思惟的驗收後，大概就可以預測下次導演劇本路要怎麼走了，這部電影是屬於年輕人的口感。


片　　名：我們
英文名稱：US
類　　型：懸疑/驚悚
上映日期：2019-03-22
片　　長：116分鐘
導　　演：喬登皮爾(Jordan Peele)
演　　員：露琵塔尼詠歐(Lupita Nyong'o) 、 伊莉莎白摩斯(Elisabeth Moss) 、 伊凡艾利克(Evan Alex) 、 溫斯頓杜克(Winston Duke) 、 提姆海德克爾(Tim Heidecker) 、 葉海亞阿巴杜馬汀二世(Yahya Abdul-Mateen II) 、 安娜狄亞普(Anna Diop)
國　　家：美國
語　　言：英語
發行公司：環球影業


劇情大綱

故事描述一位女子雅德蕾德威爾森和她的先生蓋比 (《黑豹》溫斯頓杜克 飾) ，帶著兩個孩子(莎哈蒂萊特喬瑟夫、伊凡艾利克斯 飾)一起回到她小時候住的海濱房子，打算度過一個恬靜的夏天。但一段過去難以啟口的傷痛卻如鬼魅般出現在眼前，接二連三的怪異巧合也相繼發生，對於家人即將遭遇不幸事件的強烈預感，讓雅德蕾德恐懼到達臨界點。

當他們和朋友泰勒斯一家(艾美獎得主伊莉莎白摩斯、提姆海德克爾、卡莉薛頓、娜亞薛頓 飾) 共度一個令人緊繃的海邊聚會後，雅德蕾德和先生及孩子們回到度假小屋休息，卻在進入黑夜的房子前，看見令人毛骨悚然的四個人影，正手牽手站立在他們的車道上…

▲▼ 我們（圖／yahoo）

▲邊殺人邊笑真的很可怕。

▲▼ 我們（圖／yahoo）

▲只要透過學習，什麼人都可以變成人。

▲▼ 我們（圖／yahoo）

▲爸爸和女兒，很強的一組打怪魔人。


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關鍵字：瘋電影,我們,賴賴,露琵塔尼詠歐(Lupita Nyong'o),伊莉莎白摩斯(Elisabeth Moss)

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