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瘋電影／情，敵　你佔領我房子我侵略你妻子

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文／賴賴

▲▼情，敵。（圖／yahoo）



瘋言瘋語：

天寒地凍冷冽的環境，戰後被炸殘破的家園，二次世界大戰納粹投降之後，由西方國家接管的東德，人民失去自己主導權，完整的房子必須無條件提供給西方軍方居住，於是在這樣的環境下衍生的故事，電影流暢平緩，典型文藝片，美術布景陳設極佳。

這部片原名為後果，有許多反思的片名，戰爭的後果是兩敗俱傷，成敗都是傷害，名義上的英國軍隊駐紮德國，說是幫助重整，卻要德國民眾提供房舍，戰敗的人民情何以堪，是幫助還是二度傷害，描述戰敗德國地主被英國強徵房舍，英國將軍進駐後，見遍野饑荒與無家可歸的人民，

這位因為戰爭失去孩子的將軍夫人，和失去妻子的德國原地主，在敦厚的將軍包容下，原地主得以和女兒居住於閣樓中，忙碌的將軍無暇照顧沉浸喪子之痛的妻子，使喪妻夫與喪子妻天雷勾動地火，展開一場你侵占我家園，我占領你妻子的「五十度灰」戰爭版。

結論就是，外遇再美就還是外遇，上班不要帶妻子，不要隨便去住別人家，不要相信披著羊皮的狼，有空多陪陪老婆，愛自己多一點。


片　　名：情，敵
英文名稱：The Aftermath
類　　型：愛情、劇情、懸疑/驚悚
上映日期：2019-03-15
片　　長：01時49分
導　　演：詹姆斯肯特(James Kent)
演　　員：綺拉奈特莉(Keira Knightley) 、亞歷山大史柯斯嘉(Alexander Skarsgard) 、傑森克拉克(Jason Clarke) 、 坎波斯頓(Martin Compston)
國　　家：英國
語　　言：英語
發行公司：福斯電影


劇情大綱

雷利史考特監製新片《情，敵》故事背景設定在1946年的戰後德國，美麗人妻瑞秋摩根（綺拉奈特莉 飾）為了與負責重建破碎城市的英國上校丈夫路易斯（傑森克拉克 飾）相聚，在寒冬中前往千瘡百孔的漢堡。

然而當他們終於入住新家時，路易斯竟決定與戰後喪妻的德國前任屋主史蒂芬（亞歷山大史柯斯嘉 飾）以及他的女兒同住一個屋簷下！戰場廝殺延續到情場對決，在這個高度緊張的氛圍中，所有的敵意和悲痛逐漸被激情與背叛所取代。

▲▼情，敵。（圖／yahoo）

▲戰爭沒有贏家，德國戰後慘狀。

▲▼情，敵。（圖／yahoo）

▲英國進入德國協助並捉捕納粹殘餘。

▲▼情，敵。（圖／yahoo）

▲老公在外忙得七葷八素，老婆在家安撫德國人。


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關鍵字：瘋電影,情，敵,賴賴,綺拉奈特莉(Keira Knightley),亞歷山大史柯斯嘉(Alexander Skarsgard),傑森克拉克(Jason Clarke),坎波斯頓(Martin Compston)

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