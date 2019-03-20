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瘋電影／祝你忌日快樂　宇宙轉換後你選愛情還是親情？

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文／賴賴

▲▼祝你忌日快樂。（圖／yahoo）

瘋言瘋語：

這個萬年老梗重複使用卻擁有鐵效果，真的是佩服美國編劇，這樣的系統安排不但可以節省拍攝時間，減少場景調度，還可以省下大量成本，難怪一拍再拍，學生們仍然非常買單，沒有抱著太大期待來觀賞，反而獲得一些驚喜，這次不只是重複橋段，套用了六度分隔空間和量子理論，將這個奇幻的過程給了一個科學邏輯的解釋，整體感是好看的，不論是哪個空間，都有必須學習的人生功課。

這是去年《忌日快樂》的續集，但是片名卻刻意不以第二集來做片名安排，而是加個＂祝你＂，也就是說其實這部電影並不算是第二集，而是去年記日快樂的補充說明加強版，《忌日快樂》核心價值是在強調你要活幾次才能夠學會做人，在不斷修正的人生中，竟然要18次，才能不後悔沒遺憾的完整的把最後一天度過，而《祝你忌日快樂》，把這個不斷重複輪迴的邏輯原因合理設計後，更使得這個量子大機器被國家發現，在最後的彩蛋中，意味著還有第三集的可能性，而劇情線也豐富了女主角的親情路線，使得情感張力加深，在親情與愛情的抉擇下，你會選擇母親還是男友，加上只有自己不死之身，在已知的情況下，你會盡多大的努力去防止他人被殺害，這次的劇情路線安排也比上次複雜些。

雖然這部電影走的是Ｂ級電影路線，ＴＡ設定在校園學生，沒有大牌明星，但票房能支撐製作第二集表示市場反應相當熱烈，這種片型很適合台灣製片環境參考。

片　　名：祝你忌日快樂
英文名稱：Happy Death Day 2U
類　　型：恐怖、懸疑/驚悚
上映日期：2019-02-14
片　　長：01時40分
導　　演：克里斯多福藍登(Christopher Landon)
演　　員：潔西卡羅瑟(Jessica Rothe)
國　　家：美國
語　　言：英語
發行公司：環球影業


劇情大綱

潔西卡羅瑟率領原班人馬，強勢回歸《祝你忌日快樂》一片，這是布倫屋製片公司（《分裂》、《逃出絕命鎮》、《國定殺戮日》系列電影）2017年的票房黑馬《忌日快樂》的續集，該片的故事緊湊驚悚，充滿了劇情急轉彎和搞笑橋段。這次，主人翁崔兒（潔西卡羅瑟 飾）發現一直不斷地陷入死亡循環，竟然比在前方等著她的致命危險更容易面對。

傑森布倫再度擔任製片，克里斯多福藍登也回歸，自編自導這下一篇章，《忌日快樂》一片的執行製片安潔拉曼庫索和約翰包德契也再度回歸，執行製片桑姆森默克（《殭屍教戰守則》）則加入他們的行列。

▲▼祝你忌日快樂。（圖／yahoo）

▲繼續被殺的環節，只不過兇手到底是誰？

▲▼祝你忌日快樂。（圖／yahoo）

▲因為同學的量子研究造成不斷循環並開啟平行宇宙。

▲▼祝你忌日快樂。（圖／yahoo）

▲在不同的宇宙中，腳色一樣關係卻不同。


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關鍵字：瘋電影,祝你忌日快樂,賴賴,潔西卡羅瑟

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