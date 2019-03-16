瘋電影／江湖兒女　人生不是你說了算

文／賴賴

瘋言瘋語：

文青電影，所有的結果與初衷都是對立的，從人物塑造性格建立就已經架構了故事的流向，一個兄弟想要做大事，愛上兄弟的女孩無意涉入江湖，一個偶發事件讓兩造生命起了重大變化，女的有情有義，男的絕情絕義，滿口江湖的兄弟是個屁，愛上兄弟的女孩成了真正的大姊，很厲害的劇本架構，簡單到位力道十足，淺嚐便上癮，需要大量腦力去思考每個畫面意涵，每個轉折的諷刺，非常好看。

從三峽的消失到近大陸經濟成長後，人民生活的差異，很有感也很有意義，為下一代紀錄了這個時代的點滴，透過台灣流行歌和廣東歌的穿插襯底，快速傳遞電影中想要訴說的情感訊息，而從一個癡情女子出發，更像是這個時代的旁觀者，對於整個大環境的無奈的諷刺。

我再怎麼愛你，都只是你的急診室，女人的癡情也要有絕情的男人才顯得偉大。

片 名：江湖兒女

類 型：劇情

上映日期：2019-03-15

片 長：137分

導 演：賈樟柯

演 員：趙濤 、廖凡

國 家：中國

語 言：國語

發行公司：佳映



劇情大綱

故事開始於2001年的山西大同，巧巧（趙濤 飾）和斌斌（廖凡 飾）相戀多年，巧巧一心希望能夠和斌斌成家過安穩的生活，但斌斌身為當地的大佬，有著自己更高遠的志向。一場意外中，斌斌遭人暗算危在旦夕，巧巧拿著斌斌私藏的手槍挺身而出救了斌斌，自己卻因為非法持槍而被判處了五年的監禁。



一晃眼五年過去，出獄後的巧巧發現整個世界都發生了翻天覆地的變化，唯一不變的是她對斌斌真摯的感情。巧巧跋山涉水尋找斌斌的下落，但此時的斌斌早已經失去了往日的鋒芒，而且身邊已有了新的女友。身無分文的巧巧靠著自己的智慧摸爬滾打，終於為自己掙得了一片天地。

▲自栩兄弟為傲的男主角，總逞匹夫之勇。

▲大姐頭最後還是罩著無緣男友。





★★★歡迎加入瘋電影家族：https://www.facebook.com/FUNMOVIELAILAI