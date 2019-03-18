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瘋電影／假面飯店　哈拉影城體驗記

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文／賴賴

▲▼假面飯店。（圖／yahoo）

瘋言瘋語：

特別感謝這次哈拉影城的安排，這次電影在八廳播放，第一次坐在電影座位，腳有地方跨，腰不必懸空可以減緩腰部隱疾的座椅，真心感動，哈拉影城的座椅設計相當人性化，不但有放包包的置物網，座位猶如商務艙的寬大，不必擔心看電影時手軸會與隔壁碰撞而產生尷尬，舒適的大空間座位，讓觀賞電影時，完全不必調整姿勢舒適放鬆，而銀幕則是正常大銀幕，不必擔心小銀幕觀賞不過癮，真心推薦這個影城八廳，太友善了，有機會可以去感受一下同樣的票價不同的舒適度。

▲▼假面飯店 。（圖／yahoo）


衝著木村拓哉和東野圭吾一定要看，典型的日本推理懸疑片，不過推理的安排不多，木村拓哉擔任推理智庫與門面擔當，內容之於飯店甘苦有細膩設計，木村的喜劇橋段魅力效果加分，整體感是好看的，單就東野圭吾作品而言，沒有驚喜，主要還是木村大神魅力大。

木村拓哉擔任警察的腳色，有一定程度的吸引力，與木村拓哉本人魅力貼近，所以發揮得更順暢，耍帥耍酷加上長澤雅美的幫襯，還有整體製作的用心，一流飯店的裝潢設計藝術陳列五星級質感，不間斷的客人流動，強化電影節奏忙碌感，導演的節奏掌握非常成熟，沒有一處冷場，工整的三幕劇劇本，到最後有了不錯的收尾。

推理劇很容易與名偵探柯南作連結，而挖掘疑犯並一一擊破，是自古至今日是典型推理過程，這次作品與其說是推理劇，這部片更用力地將飯店服務職能內涵道盡，勇敢走向不同的推理形式，也因此劇情多了許多飯店服務，卻少了推理的緊湊緊張和懸疑度，新型態的職能推理是一個新的發展方向。商業魅力強。


 


片　　名：假面飯店
英文名稱：Masquerade Hotel
類　　型：劇情、懸疑/驚悚
上映日期：2019-03-15
片　　長：02時13分
導　　演：鈴木雅之
演　　員：木村拓哉(Kimura Takuya) 、 長澤雅美(Masami Nagasawa)、 松隆子(Takako Matsu) 、 生瀨勝久
國　　家：日本
語　　言：日語
發行公司：龍祥


劇情大綱

東京都內發生三起殺人事件。從所有案發現場都留有「謎樣數字」來判斷，這是起預告連續殺人事件，而警方也朝此方向展開偵查。警視廳搜查一課的菁英刑警新田浩介從數字中解讀出下次犯案地點，也就是第四起的犯案地點，線索指向東京柯迪希亞飯店，然而對兇手的真面目仍毫無任何線索。這時警方決定潛入飯店展開臥底搜查，派出刑警新田擔任櫃檯人員，藉此來揪出幕後兇手。飯店也派出最優秀的櫃檯人員山岸尚美擔任新田的指導員。

面對真面目不明的住客接連出現，身為刑警的新田主張「逮捕兇手為第一優先」，設法想撕下住客的「假面」；而身為飯店人員的尚美堅持「客人的安全為第一優先」，努力維護住客的「假面」，兩人的立場就彷彿「水和油」一般，互不相容。新田和尚美多次因為主張不同而起衝突，但是搜查進行一段時間後，他們開始理解雙方身為專業人士的價值觀，彼此之間亦萌生奇妙的信賴關係。

就在此時，案件有了重大的進展，警方與飯店方紛紛展開應對。

戴著假面的兇手，真面目究竟為何…？

▲▼假面飯店。（圖／yahoo）

▲沒有五星級飯店內有長髮的服務生。

▲▼假面飯店。（圖／yahoo）

▲木村和長澤有精彩的對戲非常有趣。


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關鍵字：瘋電影,假面飯店,賴賴,木村拓哉(Kimura Takuya),長澤雅美(Masami Nagasawa),松隆子(Takako Matsu)

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