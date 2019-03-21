影／蔡英文訪帛琉　當地媒體頭版報導：迎接台灣總統！準備好了

記者陶本和／帛琉科羅州報導

總統蔡英文21日啟程「海洋民主之旅」，晚間抵達第一站帛琉，當地媒體《帛琉報》以「迎接台灣總統：帛琉準備好了」為題，刊登於頭版報導訪團造訪的新聞。

蔡英文「海洋民主之旅」訪團於台北時間21日晚間6時50分左右抵達帛琉國際機場，在專機停妥之後，我國駐帛琉大使周民淦、帛琉國務部長馬緹娜(Faustina Rehuher-Marugg)登機迎接；而機場歡迎儀式，是由帛國青年吹奏螺角表示歡迎。

帛琉副總統歐宜樓(Raynold Oilouch)則在機下迎接蔡英文，雙方握手致意；而蔡總統也接受帛琉學童獻花與迎賓花環；在蔡英文車隊抵達訪團下榻的老爺酒店後，帛琉雷蒙傑索(Tommy E. Remengesau, Jr.)伉儷於下車處迎接。

▼帛琉當地媒體《帛琉報》以「歡迎台灣總統」為題，頭版刊登訪團造訪帛琉的新聞。（圖／記者陶本和攝）

在帛琉當地媒體方面，《帛琉報》以「迎接台灣總統：帛琉準備好了」為題，刊登於頭版報導蔡英文率訪團抵達帛琉的訊息，內容指出雷蒙傑索總統在去年曾經受邀訪問台灣，而蔡英文此行是應邀回訪，預計停留3日，期間將會拜會帛琉政府官員與傳統領袖，並出席官方宴會，也會參觀帛琉特有的歷史文化與海洋生態。

有趣的是，訪團從帛琉國際機場到老爺酒店車程約20分鐘，沿途有眾多當地小朋友提著印有中華民國國旗與帛琉國旗的燈籠夾道歡迎，不斷向行經車隊高喊「你好！」其中，有小朋友受訪時表示，他們是高中的新鮮人，很榮幸訪團到帛琉；不過當記者詢問，「知不知道台灣總統名字？」他們尷尬地說，「不知道耶，對不起」。

▼蔡英文出訪南太平洋友邦，抵達第一站帛琉，受到近百位當地學生、僑胞與替代役的熱烈歡迎。（圖／記者陶本和攝）



更多蔡英文海洋民主之旅相關報導

►►ETtoday新聞雲隨行全記錄