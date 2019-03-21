蔡英文伴手禮新台幣1800萬　3友邦各一艘8噸海巡艇

記者陶本和／帛琉科羅州報導

總統蔡英文展開8天7夜「海洋民主之旅」，訪問南太平洋友邦帛琉、諾魯共和國與馬紹爾群島，而蔡英文此次出訪最大的伴手禮是將送給3個國家各1艘造價新台幣600萬元的海巡艇，總計花費1800萬元。

▲總統蔡英文抵達帛琉下榻飯店，帛琉總統親自於下車處迎接。（圖／總統府提供）



為了加強太平洋友邦的海巡合作，海洋委員會自2108年底開始推動與太平洋友邦簽署海巡合作協定，作為各項合作推動的法源依據；其中，馬紹爾已經在2018年7月與我完成簽署「海巡合作協定」。

總統府發言人黃重諺表示，這次致贈各一艘8噸的海巡艇，此艇最大航速45節，後頭加掛2顆大馬達，艇長為11.2公尺、寬3.4公尺，排水0.8公升，可搭載6人，由於海島國家近礁無法吃水量大，為了符合海域、近海執法，需要最快且最靈活的船艇。

▼蔡英文出訪南太平洋友邦，抵達第一站帛琉。（圖／記者陶本和攝）



蔡英文在22日晚間將與帛琉總統雷蒙傑索國宴，並見證海巡合作協定簽署，儀式上先致贈一艘模型，預計今年底可以造好，一艘造價約新台幣600萬元。

黃重諺表示，太平洋友邦海巡合作，要幫助他們在群島島礁附近，因為海水不深，給他們靈活執法使用，一方面是雙邊關係，也是海委會於去年開始所推動的太平洋合作協定；而除了贈送海巡艇外，也會針對海巡事務的人事訓練做交流，以及經驗傳承。

▼蔡英文出訪南太平洋友邦。（圖／記者陶本和攝）



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