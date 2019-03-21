光華設計群、餐旅群師生　連袂赴日短期遊學

▲台南市光華高中設計群、餐旅群師生，每年固定赴東京取經，向業界大老學習動漫、CG、遊戲、平面設計以及烘焙、日式餐點等專業技能。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市光華高中設計群、餐旅群師生，每年固定赴東京取經，向業界大老學習動漫、CG、遊戲、平面設計以及烘焙、日式餐點等專業技能，今年新增大阪路線的新課程，可提供學生適性選擇。

除了原本已進行8年的東京路線之外，光華首次開辦大阪路線，設計群增加掌控動漫靈魂人物的「聲優」課程，餐旅群增加「法式麵包」製作，師生102人分別於日本尚未開學前，赴東京和大阪進行4天的短期遊學。

校長張淑霞表示，長期挹注國外資源的目的，係希望培育高中生具有專精知能的國際觀，以及學習國外服務業的待人處事。這次新增大阪路線，也是讓學生開眼界，體驗多媒體動漫背後還有一個靈魂人物-聲優。

聲優，顧名思義是透過聲音表達和情感流露賦予動漫角色生命的人。由於聲音的配音和帶動，才能把原本動漫角色演活，讓劇情扣人心弦。

參加設計群大阪線的杜東蔚表示，原本無法想像成為有模有樣的配音聲優是什麼樣子，但在職業調音員兼聲優的幫助下，我們的表現完美成功。還真捨不得這一流的設備、樂器以及熱情的聲優。

參加餐旅群東京線的李芸芳對咖哩麵包、草莓塔非常喜愛，更對自己搓揉的麵團能發酵出柔軟的韌性表示滿意。連帶隊的張淑霞校長，都一起做中學，難怪同學個個認真學習。光華高中指出，若對動漫、美食有興趣的國中畢業生報考專業群科甄選入學，有機會一起國際學習。