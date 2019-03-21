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「營你個頭啦！」少東捲款20億1400人受害　被害人氣炸：一家都是騙子！

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▲▼ 起底／1年玩完20億！23歲少東擁「神獸」12超跑　落跑列失蹤人口 。（圖／地方中心翻攝）

▲陳男捲款20億，受害人數高達1400人。（圖／地方中心翻攝）

地方中心／台中報導

擁有全台最貴超跑「義大利神獸」Mazzanti Evantra的陳姓少東，日前疑似因欠款跑路，受害人數高達1400人，而他也被起底收藏了12部超跑（總市價近2.5億）。對此，陳男前房東出面透露，陳男是低收入戶，面對記者詢問陳男父親是否在從事營造，前房東回覆「營你個頭，大家都說他們父子是騙子，是詐騙集團」。

陳姓少東年紀輕輕名下就已有12輛名貴超跑，但卻傳出他吸金了20億元跑路，對此，陳男前房東出面表示，1個月前就不斷有人上門討債，聽說被騙的人數高達1400名，連陳男父親也加入詐騙，一家都是詐騙集團。

▲擁有「義大利神獸」超跑陳姓車主經營改裝廠遭砸毀，疑似欠款跑路 。（圖／記者地方中心攝）

▲受害人怒批「一家人都騙子」。（圖／地方中心翻攝）

此外，一名在上市公司上班的受害者也出面受訪，他表示他知道的就有8名同事參與投資，每個人的金額至少7、800萬，而他所加入的群組內，受害人數就已達400多人。

受害者表示，陳男用投資古董的名義讓投資人投入金錢，每個月都會有2%的利息，期滿後可領回本金與保證回饋金，相當於1年可領24%利息，且每個專案為期4至6個月不等。

受害人還指出，他拿出約8、90多萬的本金投資，2018年5月加入至2019年2月，每個月都領到2萬多的利息，但後來卻說，這個方案不接了，必須續約加碼，讓他相當傻眼。

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關鍵字：超跑,低收入戶,跑路

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