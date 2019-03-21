泰男為保身編3套「佛牌戰甲」天天穿　一日沒穿外出...竟遭車撞死

▲ 山儂為求神明庇護，將大大小小的佛牌串聯成「盔甲」與「頭盔」，每次外出都穿在身上 。（圖／翻攝banmuang推特）

國際中心／綜合報導

「佛牌」是一種泰國流傳千年的護身符，不少人認為配戴佛牌，便能獲得神明與佛教師父的庇護，求得財運、桃花或消災。雖然越來越多人開始配戴這項佛教聖物，但在泰國紅統府（Ang Thong），有位58歲男子山儂（Sanom Chantarapirom）竟然把許多大大小小的佛牌串起來，分別編成一件「佛牌盔甲」 和一頂「佛牌頭盔」，每天外出時都穿戴在身上，奇特的裝扮立刻讓他成為當地家喻戶曉的紅人。

根據泰媒「brighttv」報導，虔誠的佛教徒山儂為了祈求神明的庇護，蒐集了一百多個佛牌，並將這些佛牌一個個串聯，編成盔甲與頭盔，每天只要外出，身上總會穿著這套約30公斤重的盔甲裝，讓他不論走到哪裡，都成為全場焦點。

有了製作經驗後，山儂隨後又陸續再做了兩件佛牌盔甲出來，就這樣3件替換著穿出門，久而久之，附近村民都已經對他的造型見怪不怪了。

▲ 山儂總共製作了3套「佛牌盔甲」。（圖／翻攝banmuang推特）

山儂的盔甲被人拍下來放上網路後，網友們都覺得相當神奇，紛紛留言，「穿在身上金光閃閃的，感覺好威風」、「哇這盔甲有神明護體耶！」、「這麼穿就刀槍不入了」、「竟然做了3件，應該要專門開一間『佛牌盔甲專賣店』的」、「是也不必那麼多佛牌吧，頂多一兩個當作護身符就好了」

然而詭異的是，山儂的這件佛牌盔甲似乎真的具有庇護的作用，3月2日他騎著黃包車到住家附近的商店購物，這時突然有輛汽車煞車失靈，直接撞進商店內，將店家徹底撞爛，山儂也不幸被車撞死。據他的姪子透露，發生意外的當天，山儂恰巧「沒有」穿戴那間盔甲就外出了。

▼ 山儂3日外出買東西時沒有穿「佛牌盔甲」，沒想到竟然就遇上死劫，遭車撞死。（圖／翻攝banmuang推特）