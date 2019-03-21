「親美友中」挨批不切實際　柯文哲：台北市府講的至少都還做得到

▲柯文哲出席亞特蘭大市歡迎酒會致詞。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／亞特蘭大報導

台北市長柯文哲21日上午在美國保守派智庫傳統基金會演講，並拋出「親美友中」論述；儘管過去已提過，但在華盛頓拋出該論調仍引來討論。柯文哲說，這是一個目標，「所謂戰略就是它不會輕易改變」；至於被民進黨駐美代表處主任彭光理質疑不切實際，柯表示，這是一個努力目標，「至於怎麼做，還是那5個互相去處理。」

柯文哲結束華盛頓行程後，下午搭機趕赴亞特蘭大，出席姊妹市締結40周年的歡迎酒會。會後被問到提出親美友中是台灣目前戰略，是否認為藍綠兩黨行不通？柯表示，這只是一個目標，「所謂戰略就是它不會輕易改變」；他也說，這也沒有什麼稀罕，2017年在議會就講過。

對於在華盛頓重提該論述，還稱是台灣適合的國家戰略，頗有把層級升高的意思？柯文哲說，自己還是台北市長，為什麼每天要想那麼多？通常是你們問我就講，「其實我們講也沒有跟以前不一樣，大概還是那個調調。」

▲柯文哲傳統基金會演講。（圖／記者陳家祥攝）

媒體也問到，民進黨駐美代表處主任彭光理質疑理論不切實際，提出要對中國大陸友善但對方事實上並不友善？柯文哲說，這是一個努力的目標，還是那5個互相去處理。

柯文哲認為，現在最麻煩的還是那句話，兩岸之間沒有互信，「沒有互信什麼都玩不下去」，其實到現在為止，從雙城論壇、世大運一路辦過來，到現在為止也還好。首先就先表達善意，然後可以談的先談、可以做的先做，「我覺得這樣，不管麼樣到現在為止，台北市政府在處理兩岸關係上也是穩扎穩打，沒有什麼太大的差錯，穩扎穩打，至少我們講的都還做得到。」

柯文哲還說到，在目前的環境維持都不是很容易，5個互相做為與對岸間的互信基礎，至少到現在為止還能夠繼續走下去、不是僵局，「親美友中」策略至少這是一個努力的目標。

至於主持演講的傳統基金會亞洲項目主任羅曼（Walter Lohman）認為，中國大陸不應該台灣選出他們不愛的候選人就終止對話？柯文哲說，他（羅曼）是智庫的計畫主持人，我們來也不是只去一家智庫，很多家智庫聽一聽，從保守到自由派的從民主黨的到共和黨的都聽一聽，綜合評估。

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