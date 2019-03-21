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謝龍介睹「500份雞排」！預測賴清德最終接受蔡賴配

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▲▼ 謝龍介宣布敗選。（圖／地方中心攝）

▲ 謝龍介。（資料照／地方中心攝）

政治中心／綜合報導

前行政院長賴清德投入2020總統初選，為政壇投下震撼彈，似乎也阻斷了2020「蔡賴配」的可能性。不過，高雄市長韓國瑜、台南市議員謝龍介則認為最後還是會推出「蔡賴配」，謝龍介更祭出500份祭品文篤定，賴清德最終仍會接受「蔡賴配」。

對於賴情德投入黨內初選，高雄市長韓國瑜20日接受專訪時表示，「蔡賴配」也有可能，但他覺得民進黨絕對不會分裂，若國民黨的想法是盼民進黨分裂來獲得政治好處，「對不起門都沒有！那你就太不了解民進黨」。

根據《中國時報》報導，謝龍介表示和韓國瑜看法相同，以他對賴清德的了解，賴是個很沒有勇氣的人，他不會去選總統，所以這次突然宣稱參加民進黨總統初選，是企圖邊緣化柯文哲，最後會形成「蔡賴配」，以拉抬民進黨立委選情，並以500份雞排祭品文，賭賴清德最後會接受「蔡賴配」。

賴清德18日宣布參選總統並領表登記黨內初選，表示316選舉結果雖然守住基本盤，但深刻感受到民進黨的處境仍然極其艱困，決心力挽狂瀾，選擇承擔責任；蔡英文選在21日下午1點10分，出訪南太平洋友邦帛琉、諾魯和馬紹爾群島前，親自登記參加初選。

▲▼蔡英文、賴清德。（圖／記者屠惠剛、徐文彬攝）

▲蔡英文、賴清德。（合成圖／記者屠惠剛、徐文彬攝）

【賴清德投入民進黨總統初選全文】

► 賴清德登記總統初選：處境比2008險峻 台灣不做第二個香港
► 「力挽狂瀾」聲明全文曝光！賴清德臉書換大頭貼：天佑台灣
► 賴清德指定對戰組合！ 「期待2020與韓國瑜君子之爭」

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關鍵字：謝龍介,賴清德,蔡英文,2020

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