謝龍介睹「500份雞排」！預測賴清德最終接受蔡賴配

▲ 謝龍介。（資料照／地方中心攝）



政治中心／綜合報導

前行政院長賴清德投入2020總統初選，為政壇投下震撼彈，似乎也阻斷了2020「蔡賴配」的可能性。不過，高雄市長韓國瑜、台南市議員謝龍介則認為最後還是會推出「蔡賴配」，謝龍介更祭出500份祭品文篤定，賴清德最終仍會接受「蔡賴配」。

對於賴情德投入黨內初選，高雄市長韓國瑜20日接受專訪時表示，「蔡賴配」也有可能，但他覺得民進黨絕對不會分裂，若國民黨的想法是盼民進黨分裂來獲得政治好處，「對不起門都沒有！那你就太不了解民進黨」。

根據《中國時報》報導，謝龍介表示和韓國瑜看法相同，以他對賴清德的了解，賴是個很沒有勇氣的人，他不會去選總統，所以這次突然宣稱參加民進黨總統初選，是企圖邊緣化柯文哲，最後會形成「蔡賴配」，以拉抬民進黨立委選情，並以500份雞排祭品文，賭賴清德最後會接受「蔡賴配」。

賴清德18日宣布參選總統並領表登記黨內初選，表示316選舉結果雖然守住基本盤，但深刻感受到民進黨的處境仍然極其艱困，決心力挽狂瀾，選擇承擔責任；蔡英文選在21日下午1點10分，出訪南太平洋友邦帛琉、諾魯和馬紹爾群島前，親自登記參加初選。

▲蔡英文、賴清德。（合成圖／記者屠惠剛、徐文彬攝）

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