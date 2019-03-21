索羅門群島下月大選　路透分析：與台灣外交關係出現變數

▲蔡英文軍禮迎接索羅門群島總理何瑞朗伉儷。（圖／記者屠惠剛攝）



國際中心／綜合報導

友邦索羅門群島將於下個月舉行大選，《路透》分析，索國和台灣之間的邦誼出現了不確定性。索羅門群島的候選人承諾，將審查與台灣之間的關係。報導指出，這項關係利潤豐厚，但相當鬆動，一旦破裂，可能導致台灣在南太平洋地區的外交關係重建。

報導提到，雖然太平洋島國在經濟上對中國大陸和台灣的影響不大，但他們的支持在聯合國等全球論壇受到重視。索羅門群島有2/3的出口產品流向中國大陸，因此，許多當地政治人物質疑，與台灣的外交關係是否仍符合他們的最佳利益。

目前也參與選戰的索國前總理里諾（Gordon Darcy Lilo）曾說，「遲早，當我們看到國家沒辦法在這段關係中取得進展時，我們有自由重新審視這段關係、探索其他可能。」此外，一名美國資深外交官員曾告訴《路透》，「西方正在緊密觀察索羅門群島的大選結果。無庸置疑，當地確實有部分國會議員希望與中國建交。（若是建交）很可能引發骨牌效應。」

報導指出，「轉移忠誠在南太平洋並不是什麼新鮮事。」瓦努阿圖（Vanuatu）2004年一度考慮承認台灣，但最後選擇了北京政府，而諾魯（Nauru）、吉里巴斯（Kiribati）過去也曾換邊站。索羅門群島於1983年正式承認台灣，是台灣最大的太平洋邦交國之一。

里諾並非唯一提出檢視與台灣外交關係的候選人，執政黨和其他黨派候選人都有類似主張。此外，位於南太平洋的6個邦交國中，有4國將在今年舉行大選。而台灣方面也相當注意，本月特地派出副外長前往索國首都荷尼阿拉（Honiara）鞏固邦誼。