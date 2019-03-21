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初代iPhone開發板曝光！賈伯斯耗時兩年半開發

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▲▼初代iPhone開發板（圖／翻攝TWitter）

▲初代iPhone開發板（圖／翻攝TWitter）

科技中心／綜合報導

蘋果已故創辦人賈伯斯當年發表第一款iPhone說到，「這一天我已經期待兩年半了。」蘋果在這兩年半的時間裡秘密開發著iPhone，就連內部許多員工也不清楚公司到底在開發什麼，只知道代號是「M68」和「Purple 2」，近日外媒《The Verge》就曝光了初代iPhone的開發板

據《The Verge》報導，這次曝光的初代iPhone開發板乍看之下與10多年前的電腦主機板類似，但其實組件可是大不相同。這塊開發板是蘋果為負責初代iPhone軟體和無線電部分的工程師所開發的，即工程驗證測試（EVT）樣本，這些工程師並不會知道iPhone最終樣貌為何。

在這塊紅色的開發板上，iPhone內部的電路組件被平攤在表面，能清楚看到SIM卡卡槽、蘋果的30-pin連接器、乙太網接口，以及mini USB等。這塊開發板上有來自英特爾、Infineon、CSR、Marvell和Skyworks的晶片，代表當年蘋果想要開發出這項跨時代的產品，必須要和多家企業一起合作

開發板的中央即為iPhone的處理器，採用三星K4X1G153PC組件，利用三星內存和620MHz ARM處理器（ARM1176JZF）做搭配，即可驅動iPhone操作系統，這是一種被稱為PoP的集成電路封裝方法，蘋果將其與4GB三星NAND卡（K9HBG08U1M）進行搭配，用來儲存操作系統。

報導指出，與這塊開發板相似的開發板蘋果應該曾在2006年、2007年的時候使用過，目前蘋果已經不再使用體積如此龐大的開發板了，像是開發iPhone 4時就使用較小的開發板，近期則是使用大型安全防護罩來避免iPhone最終設計外洩。

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關鍵字：蘋果,iPhone,賈伯斯,開發板

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