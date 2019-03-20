蘋果新策略！透過較低價產品帶動服務業務成長

▲美國蘋果（Apple）公司。（圖／CFP）

科技中心／綜合報導

陸媒報導指出，蘋果在高端iPhone銷售慘遭滑鐵盧，除了希望能透過「服務」扳回一城外，該公司也計畫要搶攻性價比高、能吸引消費者的新iOS設備。

蘋果將於美國時間本月25日舉辦發表會，主角為全新的影音和新聞訂閱服務，為轉型積極鋪路，《騰訊網》報導指出，蘋果先前已經投入10億美元準備製作原創內容，但這只是開頭，未來蘋果期望能在自家封閉的生態系中，持續培養活躍用戶，藉此提升收入。

雖然這次的發表會並非以硬體為主角，但蘋果這幾天已經悄悄讓新的硬體在官網上架，報導認為已經上架的新一代10.5吋iPad Air、7.9吋iPad mini和今晚有可能發表的新一代iPod touch正是蘋果計畫要搶攻性價比高、能吸引消費者的新iOS設備。

目前蘋果的服務內容主要包含五大內容，分別是：數位內容、iCloud、AppleCare、ApplePay和授權。蘋果的服務業務從2015至2017財年分別成長10%、22%和23%。該公司服務業務的確在2019財年第一季財報表現相當亮眼，但報導分析認為，蘋果想靠服務來取代硬體獲利仍嫌太早，因為蘋果的服務獲利中有高達95億美元是Google為了成為iPhone搜尋引擎首選的費用，外界認為蘋果對競爭對手依賴這麼大不是一件好事。

報導認為，要是蘋果真的推出全新的iPod touch，應該就是希望能透過它來刺激Apple Music和App Store的服務收入，因為iPod touch一直被認為是一部「不能打電話的iPhone」，但其娛樂程度卻能逼近iPhone，且入手難度相對較低。未來蘋果靠著較低價產品來帶動自家服務成長的案例可能會愈來愈多。

▼第6代iPod touch。（圖／達志影像／美聯社）