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新iPod Touch要來了？外媒爆今晚可能偷偷上架

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▲▼第6代iPod touch。（圖／達志影像／美聯社）

▲第6代iPod touch。（圖／達志影像／美聯社）

科技中心／綜合報導

新版iPod Touch真的要來了嗎？蘋果公司已經連續兩天直接在官網上架新款產品，外媒《MacRumors》先前就表示蘋果會在本月18日至20日每天分別推出新款產品，新版iPod Touch很可能今天就會登場。

距離上一次蘋果更新iPod touch產品線已經是4年前的事了，但在外界紛紛認為第6代iPod touch應該已是末代產品時，市場又傳出蘋果可能會推出第7代iPod touch，就連號稱最強蘋果分析師的郭明錤也預測蘋果將會推出該項產品。iPod touch採用iOS作業系統，可通過連結Wi-Fi讓用戶上網、使用FaceTime，也可透過iOS App Store購買及下載應用程式。第六代iPod touch搭載4年前的A8處理器，配備800萬畫素鏡頭及4吋顯示器，硬體遠不及現今的iPhone。

外媒techrader報導指出，有開發者從iOS 12.2 Beta 4 第四個測試版本中，發現一組隱藏在代碼中尚未識別的Apple icon圖標「HLSipod2」，對比先前 iPod touch 6 的代碼圖標「HLSipod」，疑似就是第7代 iPod touch。

另外，先前一名名為Steven Troughton-Smith的開發人員發現了「iPod9,1」型號，這可能意味著第7代iPod touch可能會沒有Face ID或Touch ID，就跟目前的iPod touch產品一樣，只能藉由密碼的方式來保護用戶隱私。

有外媒指出，第7代iPod touch將可望擁有7吋螢幕；不過也有人認為，新iPod touch在外觀上可能會與前一代產品無異，僅會提升運算速度，並進一步支援未來的iOS軟體更新；另外，目前的iPod touch並不支援群組FaceTime功能，若真推出第7代iPod touch，將可望滿足用戶這一類的功能需求。

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關鍵字：蘋果,iPod touch,官網,Apple,新品

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