新舊AirPods大比拚　電量、嘿 Siri升級有感

▲蘋果新一代無線耳機 AirPods 2。（圖／翻攝自Apple官網）

科技中心／綜合報導

Apple連續三天釋出多款全新硬體產品，20日亮相的正是果粉們期待許久的無線耳機AirPods 2！如先前所傳聞的，新一代產品支援「嘿 Siri」的語音指令，以及配有無線充電盒的選擇。至於舊款 AirPods 與 AirPods 2 的差異在哪，就讓我們一起來看看吧！

硬體與功能差異

AirPods 2 配有新一代H1耳機晶片，運用光學感測器與動作加速感測器技術，可偵測目前是否配戴於使用者的耳中。AirPods 2 還支援「嘿 Siri」功能，喚醒Siri後即可調整音量、切換歌曲、撥打電話，甚至取得路線指引。

舊款 AirPods 則配有W1耳機晶片，支援多種手勢，像是輕點 AirPods 兩下即可跳下一首音樂或暫停等，但若是想要喚醒Siri，因為並未支援「嘿 Siri」的關係，用戶只能選擇輕點 AirPods 兩下來喚醒Siri。

這次與 AirPods 2 一同亮相的還有無線充電盒，用戶在選購的時候可以選擇是否要購買有無線充電盒的版本，有無線充電盒的版本售價為6,490元，一般充電盒版本則是5,290元。但其實這個無線充電盒也是能夠單獨購買的，售價為2,690元，因此若是你是舊款 AirPods 用戶，亦可享受到無線充電的便利。

電量

這次 AirPods 2 在電量的表現上與舊款相比也有進步，以下為新舊款 AirPods 電量比較整理表格：

從表格中明顯可以看出 AirPods 2 的電量在通話表現上贏過 AirPods ，15分鐘快充表現也比 AirPods 來的好。

目前 AirPods 2 和無線充電盒僅在台灣官網亮相，台灣實際發售時間仍未定。