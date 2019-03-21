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點亮南海明燈！太平島燈塔加裝AIS、VHF　守護航道船舶安全

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▲太平島燈塔（圖／交通部航港局提供）

▲太平島燈塔守護南海的安全。（圖／交通部航港局提供）

地方中心／綜合報導

交通部航港局本月19日搭乘國防部軍機前往南沙太平島，為確保船艦航行安全，特地在太平島燈塔加裝AIS船舶自動辨識系統，並強化特高頻無線電（VHF）功能。除了協助燈塔維護及保養，同時也慰問海巡署官兵執行戰備任務的辛勞。

▲▼交通部航港局長謝謂君到太平島勉勵海巡署官兵辛勞。（圖／翻攝自交通部航港局長謝謂君臉書）

▲航港局長謝謂君到太平島勉勵海巡署官兵辛勞。（圖／翻攝自交通部航港局長謝謂君臉書，下同）

為確保國際航道來往船舶航行安全、增進海上救難功能，並強化主權宣示，政府規劃設置太平島燈塔，2015年4月13日開工，同年12月12日點燈啟用，是航港局自接辦燈塔及助航任務以來，首座規劃設計燈塔。2018年航港局進一步增設AIS船舶自動辨識系統，協助區域監視與追蹤，預計今年底再增設特高頻無線電（VHF），提升通訊功率。

▲▼交通部航港局長謝謂君到太平島勉勵海巡署官兵辛勞。（圖／翻攝自交通部航港局長謝謂君臉書）

據了解，自動辨識系統可藉由與鄰近船舶、AIS岸台以及衛星等設備交換電子資料，提供船舶交通變是與定位，可避免在海上交通發生碰撞事故。增設特高頻無線電（VHF）將提升通訊距離達30浬，可強化對遇險船舶救援的效率。

▲▼交通部航港局長謝謂君到太平島勉勵海巡署官兵辛勞。（圖／翻攝自交通部航港局長謝謂君臉書）

太平島是我國最南疆土，為面積最大之珊瑚礁島，面積0.5平方公里，距離臺灣本島約1600公里，附近海域暗礁林立，且大部分屬沒入水中之暗礁。因南沙群島地理位置重要，且具有石油、天然氣及漁業等豐富資源，基於強化主權宣示的目的，政府設置自動無人看守燈塔，由航港局定期派員巡視、維護。

▲▼馬祖東莒燈塔。（圖／記者曹悅華攝）

▲航港局破天荒推「藝術家駐塔」，首站選馬祖東莒。（圖／記者曹悅華攝）

航港局設置燈塔除了做為海上救難、防衛的功能，也破天荒推出「藝術家駐塔」計畫，首站選在馬祖東莒燈塔，邀請各領域藝術家體驗守燈人生活，激發創作靈感，近期將公布辦法，預計6月正式入駐。

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關鍵字：太平島燈塔,交通部航港局,海巡署,AIS,VHS

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