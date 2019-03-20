傻眼！吞廢料售出款　竹科男「買飲料請同事不算侵占」

▲竹科一名倉庫主管被控告將下腳廢料私下載出賣給資源回收業者，並侵占所得款項總計約68萬餘元。（圖為示意圖／達志示意圖）

記者陳凱力／新竹報導

竹科某公司的倉庫組長涂男，私自售出下腳廢料並侵吞所得款項，更將完整電纜線切成無法使用的長度賣出，經該公司報請調查站才被查出。涂男辯稱僅得部分款項，且用途仍屬公務範圍，但法官認為他所言是推託之詞，依法判處有期徒刑7個月，沒收75萬餘元犯罪所得。

涂男任職於竹科某公司的倉庫組長，平時負責電線、工具材料等設備及司機派車作業，該公司規定若施工剩餘線材長度在10米以下，可視為下腳廢料，依流程應該要載回倉庫區，直至累積相當數量再連絡資源回收業者統一收購，而販售所得需繳回公司。

某次，該公司於內壢日月光配電施工，剩下約400米未使用的XLPE電纜線被當成退料載回倉庫，涂男即指示洪男將剩餘的電纜線分段剪成無法使用的長度賣出，涂男將所得款項12萬中的8萬元孝敬給張姓工地主任作為封口。

該公司發現涂男擔任倉庫組長的2年期間，下腳廢料的售出收入竟為0元，才報請新竹縣調站查出實情。涂男因此被控告於2015年1月至2016年8月間，利用洪男將下腳廢料載出賣給資源回收業者10多次，所得款項總計約68萬餘元。

涂男否認業務侵占，辯稱是在張姓工地主任指示下才將下繳費料賣出，且所得款項都交給張，自己沒拿半毛錢。直到法庭上，法官傳喚相關證人，涂男才改口僅收取少部分款項，更辯稱所得都用來採買工具、用品及食物供員工使用，認為仍屬公務使用，只是未繳回公司而已。

不過，法官認為涂男所言是為卸責之詞，且涂男始終都否認犯行，更未賠償公司損失，犯刑法業務侵占罪，判處有期徒刑7個月，沒收75萬餘元犯罪所得。

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