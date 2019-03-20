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內容低俗 「椰樹牌椰汁」部分廣告被廣電總局喊卡！

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▲「椰樹牌」椰汁廣告影片中，多名穿着低胸緊身衣的女子在沙灘上奔跑，畫面十分養眼。(圖／翻攝自大陸網站)

「椰樹牌」椰汁廣告影片中，多名穿着低胸緊身衣的女子在沙灘上奔跑，畫面十分養眼。(圖／翻攝自大陸網站)

大陸中心／綜合報導

「國家廣播電視總局」消息，在一些電視台播出的「椰樹牌椰汁」、「力補金秋膠囊」、「強身牌四子填精膠囊」部分版本廣告存在導向偏差及違規播出性暗示廣告等問題，違反了《廣告法》、《廣播電視管理條例》、《廣播電視廣告播出管理辦法》等規定，被要求自即日起，各級廣播電視播出機構立即停止播放。

廣電總局稱，「椰樹牌椰汁」部分版本廣告片面追求感官刺激、宣揚低俗內容、破壞社會風氣尚，價值導向存在偏差，容易對廣大觀眾、尤其是未成年人產生誤導。 「力補金秋膠囊」和「強身牌四子填精膠囊」部分版本廣告，則宣傳「益氣固本、滋陰壯陽」、主治「陽痿不堅、遺精早洩」、以及「補腎填精」等內容，觸犯違規播出提高性功能藥品廣告的問題。

為糾正播出紀律、切實維護廣大人民群眾的合法權益，廣電總局決定根據相關法律法規規定，下令各級廣播電視播出機構自即日起停播相關版本的「椰樹牌椰汁」、「力補金秋膠囊」和「強身牌四子填精膠囊」廣告，並要求全面清查所有在播與擬播廣告，凡存在類似違規問題的，一律禁止播出。

廣電總局表示，各級廣播電視行政部門應切實履行屬地管理職責，立即轉發轄區內所有廣播電視播出機構，督促他們嚴格遵照執行，對經查實播出過上述廣告的播出機構，要依據《廣告法》、《廣播電視廣告播出管理辦法》、《廣播電視播出機構違規處理辦法》等規定，給予相應處理。

▲▼椰汁廣告標語「從小喝到大」涉嫌廣告不實。（圖／財經網）

▲▼椰汁廣告標語「從小喝到大」涉嫌廣告不實。（圖／財經網）

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關鍵字：椰樹牌椰汁

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