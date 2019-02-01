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性侵女秘書 文在寅實接班人：安熙正遭判刑3年半

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▲南韓「共同民主黨」忠清南道知事安熙正。（圖／路透社）

南韓前忠清南道知事安熙正，因性侵安遭判刑。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

曾被視為南韓政壇明日之星、有「文在寅接班人」封號的忠清南道知事安熙正因性侵女秘書案，周五(2月1日)在二審遭刑3年6個月，並且被當庭逮捕。

2017年，安熙正曾在「共同民主黨」黨內初選時角逐統候選人提名，最後不敵文在寅，屈居第二。但外界普遍看好他可能會繼文在寅之後，成為南韓未來的總統。

不過原本政壇前途一片光明的安熙正。卻在2018年3月被他的女秘書金智恩出面指控多次性侵。他隨即辭去忠清南道知事一職。

2018年8月14日一審結果，安熙正獲判無罪，但首爾高等法院這次卻推翻一審判決。「韓聯社」報導說，首爾高等法院二審法庭中認定，安熙正貼身女秘書金姓女子所指控的10次性侵裡，有9次是犯罪行為。跟一審不同，法庭認為金姓女秘書的指控裡，有著若非親身經歷者絕難說出的細節與感受，大部分陳述可信。

高院在判決書上說：「前任知事(安熙正)權力地位之高，足以支配對方(女秘書)的自由意志。被告是利用上司跟下屬的關係，強行對受害人施暴。」

法庭同時指出，事後安熙正多次對金姓女秘書道歉，顯示發生性關係是違反女方意願。安熙正當時貴為地方首長、問鼎下屆總統寶座呼聲極高，足以構成利用職權姦淫、猥褻女下屬的罪名。

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關鍵字：安熙正,文在寅,性侵女秘書

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