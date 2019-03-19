被通緝還是要投票　泰男被警識破轉身狂奔「跳河身亡」

▲ 泰國17日提早舉行不在籍投票。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

泰國國會眾議院選舉將於24日登場，17日則提前舉行不在籍投票。當天各地選民相當踴躍，不畏高溫出外投票，投票所一早就大排長龍，曼谷曼卿縣投票所隊伍中卻出現一名戴假髮的可疑男子。原來他犯案多達19起，已被列為通緝犯，還是想投下神聖的一票，沒想到欲投票時被警方識破，便縱身躍進附近河中，溺斃身亡。

根據泰國《國民報》（The Nation），43歲的通緝犯普考（Nattawat Pukaew）涉嫌詐騙，涉案多達19起，有16張通緝令。曼卿縣警方在登記參加事前投票的名單中發現他的名字後，當天便持續處於警戒狀態；看到戴著假髮、鬼鬼祟祟的男子後，他們便認出普考。

報導指出，普考走進投票所時注意到其中一名警察向另外一名警察打暗號，頓時驚覺自己身分敗露，馬上轉身奔向附近的瑪哈泰寺（Phra Si Mahathat Bang Khen Temple），為躲避警方追捕而跳進河中，不幸淹死；警方趕到時，只在岸邊找到他的鞋子。

另一方面，根據泰國選委會規劃，4日到16日為海外投票，海外投票的選民約為11萬人；17日則為泰國國內不在籍投票，登記選民約有262萬人。海外投票及不在籍投票結束後不會立即計票，而是先行封箱，待24日和全國選票一起計算。