給女兒玩芭比！10mins後媽開門　目睹「分屍肢解案」：以後適合當法醫

▲女兒玩芭比娃娃，10分鐘後讓媽整個看傻。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

小朋友總是精力充沛，不僅好奇心十足，破壞力也相當驚人。一名女網友貼文，說她給玩具車時，女兒可以玩一天；給女兒玩芭比，10分鐘後整個娃娃竟然就被拆解截肢，讓她直呼「這女人……長大適合當法醫呀！」其他網友也紛紛笑說「在研究人體構造！有前途」、「小孩大多是解剖系高材生」。

「有人的女兒，給她車子可以玩一天。給她娃娃10分鐘後就變成這樣被丟棄的嗎？」一名女網友在臉書《爆怨公社》貼出照片，只見床上現在彷彿分屍現場，金髮白皮膚的芭比娃娃直接被拆解，床上分別有「頭顱」、「身體」、「1隻手臂」、「1條腿」。看到這一幕，讓原PO也忍不住說，女兒長大很適合當法醫。

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▲這……孩子啊！妳以後是要當法醫嗎？（圖／翻攝自爆怨公社）

看到照片後，其他網友紛紛留言，「車子不好拆啊！娃娃隨便扭一扭就斷了」、「我以前會把各種娃娃的肢體亂接，像是把恐龍頭接到芭比的腿上，所以我以後應該會當瘋狂科學家」、「給她一把大骨刀」、「有潛力～長大可以唸解剖科系」、「所以我說小孩適合一體成型的玩具」、「女漢子一個，不用擔心她被欺負」。

也有爸媽相當有感，看到照片就想到自己的小孩，「我家的也斷頭斷手斷腳，頭髮被剪的亂七八糟」、「我家兒子是跟我要芭比娃娃，回家後把她脫光光抓著到處跑」、「我女兒有一組玩具模型車，15台。3天後，只剩1台是好的，一個禮拜後全毀，是遺傳到我嗎，哈哈哈」、「我女兒現在2Y7M……車半天，娃娃大約5分鐘……妳要不要讓她們結拜一下，說不定以後是法醫界雙子星唷！」

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