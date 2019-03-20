　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

北韓就是不回應　月底柏林無核化會談「10國1.5軌協議」告吹

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 北韓外務省副相崔善姬（Choe Son Hui）。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 北韓外務省副相崔善姬。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

2月底於越南河內舉行的第二回合世紀無核化談判「川金二會」未達任何協議，震驚國際社會。《韓聯社》最新消息指出，德國原定3月底在柏林舉辦由南北韓、美、中、俄等10國代表出席的半官半民無核化會談，但北韓遲遲不願回應，導致會談無限期延後。

《韓聯社》20日援引柏林消息人士報導，此次「1.5軌協議」由德國柏林及漢堡部分大學籌劃，政府外交部也參與其中，目標是在3月底於柏林舉辦，邀請對象包括南北韓、美國、中國、日本、俄羅斯等朝鮮半島周圍6國，再加上德國、英國、法國及蒙古，共10國。

為促成會談，主辦方相當謹慎的與各方接觸，但北韓直到上周末都未回覆邀請，會談被迫延期。分析指出，平壤當局應是受到川金二會結果未達預期、與美國關係陷入冷卻期的影響而拒絕回應。

▲▼美國國務院北韓政策特別代表畢根（Stephen Biegun）。（圖／路透社）

▲ 美國國務院北韓政策特別代表畢根。（圖／路透社）

自河內峰會破裂以後，美方立場堅定，要求北韓無核化，更不斷以經濟制裁施壓；北韓日前則放話「考慮中斷與美協商」，還暗示可能重啟核試及飛彈試驗，雙方僵持不下。

另一方面，川金二會登場以前，北韓外務省副相崔善姬、美國國務院北韓政策特別代表畢根（Stephen Biegun）及南韓北核議題協商首席代表、朝鮮半島和平交涉本部長李度勳曾於瑞典斯德哥爾摩舉行1.5軌協議。但分析指出，柏林會談受邀國多達10國，即便成事，也很難達成具體成果。

ET快訊
100kg厚片女友「激瘦舊照」曝光！鵝蛋臉+圓眼正翻
北海道機場遭爆打！旅行社「給一張衛生紙」排同班機：要告去告
捷運長靴妹是F級女神！「下半身消失」露蜜腿　他PO文釣出本尊

關鍵字：川金二會,金正恩,1.5軌協議,日韓要聞

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

精子太強大！　冰凍50年重出江湖照樣受精「一口氣生34個」

北韓就是不回應　月底柏林無核化會談「10國1.5軌協議」告吹

川普嗆幕僚老公「根本魯蛇」　遭反擊：你驗證了自戀型人格

堺筋線翻成「肌肉站」？　大阪地鐵「自動翻譯站名」菜英文成笑柄

德國5G競標開幕　梅克爾：不會限制特定企業參與

伊朗老客機迫降滑出兩團火球　故障的福克100型早就停產

IS揚言報復紐西蘭血案！　發44分鐘錄音：別被西方鱷魚的眼淚騙了

兒科醫看診性侵31名幼童　判刑至少79年「確定關到死」

徵用工案釀日韓關係陷「戰後最低點」　日媒狠嗆：超出忍耐極限

給街友提款卡「自己去領錢」！　平頭男看到明細單給一個大大的讚

酒駕修法延宕　黃國昌佔主席台怒吼：沒人上班？

84歲剖蚵嬤意外撞柱向後摔　駝背竟神奇痊癒醫生看傻眼

爆量活蛤蜊、手搖杯喝到飽！ 台北超狂小火鍋每鍋130元起

油門當煞車踩！倒車暴衝釀5連撞 無辜騎士慘遭「夾心式撞擊」甩飛

開門目睹女友戰舊愛！男氣到崩潰 出門冷靜「抽菸2分鐘」回頭捅死小王

南韓大創「迷你洗衣機」爆紅！ 自動運轉排水、洗化妝刷不用動手

地上銀河！整片山林光舞秀　嘉義縣「螢火蟲季」4月登場

鬆獅見家人要出門乖坐等上車　 阿公2次零食拐騙：不能跟啦！

慘受鄭俊英牽連..上韓網熱搜　TWICE志效爆機場淚崩

家長違規過馬路！小孩脫手遭撞　網友憤怒：你們全家都是三寶？

精子太強大！　冰凍50年重出江湖照樣受精「一口氣生34個」

北韓就是不回應　月底柏林無核化會談「10國1.5軌協議」告吹

川普嗆幕僚老公「根本魯蛇」　遭反擊：你驗證了自戀型人格

堺筋線翻成「肌肉站」？　大阪地鐵「自動翻譯站名」菜英文成笑柄

德國5G競標開幕　梅克爾：不會限制特定企業參與

伊朗老客機迫降滑出兩團火球　故障的福克100型早就停產

IS揚言報復紐西蘭血案！　發44分鐘錄音：別被西方鱷魚的眼淚騙了

兒科醫看診性侵31名幼童　判刑至少79年「確定關到死」

徵用工案釀日韓關係陷「戰後最低點」　日媒狠嗆：超出忍耐極限

給街友提款卡「自己去領錢」！　平頭男看到明細單給一個大大的讚

Hello Kitty「45周年聯名機車」限量1520台連鑰匙都是粉紅色

會議上翹二郎腿　韓國瑜怒斥官員：像在夏威夷度假

蔡阿嘎當面嗆蔡英文「女版瑪莎」！幹話連發...小英氣到拍桌

桃園環保公司有毒氣體滲出　2名外勞1死1傷

韓國瑜又取消出席！　紐約中華總商會26人好失望

100倍放大版叻沙！馬來西亞必逛美食博物館　檳城美食節4月登場

大負鼠遇蟒蛇被吞畫面曝光！　捕蛇專家：5公斤寵物都難活命...

賴神打「陳定南牌」　陳定南遺孀：以最大的祝福來祝福他

王子倫敦驚失聲！灌2大壺香菜水　照穿4層衣服：對身體很失望

女檢莊珂惠辦案遭控搓乳女被告　最終判決出爐

國際熱門新聞

每天2杯手搖杯早死風險增63%

日喝5杯啤酒　超狂效果讓他驚呼

女兒收到癌母生前最後禮物爆哭

巨鱷生吞工人　剖肚驚見一堆人骨

12歲女遭叔叔兄弟輪侵　被斷頭..

女大生火辣格鬥　扯比基尼男看傻

女警偷情長官　3歲女兒鎖車上熱..

凌晨下班回家！陌生裸男床底撲來

後悔廢死　5.2萬人連署求判紐..

變態醫偷讓50女懷孕　生48小..

給街友提款卡自己領錢　善心人士..

哈薩克總統執政30年　突然宣布..

男測試特斯拉自駕　直接撞老婆

18歲成年太荒謬　研究：30歲..

更多熱門

相關新聞

堺筋線翻成「肌肉站」　大阪地鐵菜英文

日本大阪地下鐵民營化後成立的「Osaka Metro」因為外語翻譯錯誤百出，在網路上流傳成為笑話，18日緊急下架，尚不清楚何時會復原，外語網頁使用者目前點入該網站都會被導引至日文頁面。

徵用工案釀關係惡化　日媒狠嗆南韓

日發現陀螺狀小行星「龍宮」上有水！

日企業開發「天網」！AI分析成功逮到偷竊犯

第10艘蒼龍級潛艦「翔龍號」服役

讀者迴響

發燒話題

酒駕修法 雞排妹 TWICE志效 王令麟 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 王令麟 波音737 勝利退演藝圈 復仇者聯盟 李宗泫 明星花露水 王令麟 311地震 王金平 衣索比亞空難 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 賴清德 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 文化大學 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 防彈少年團BTS JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 孫安佐 袁惟仁昏迷 王令麟 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 韓國瑜 金庸病逝 聲林之王 蒼井空 興富發 劉寶傑 美的好朋友 王令麟 吉澤明步 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 統一發票 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟

熱門新聞

「佳里小7店員」結帳突跑走！下一幕暖爆

100kg厚片女友「激瘦舊照」曝光！鵝蛋臉+圓眼正翻

國會惡狼硬上2女記者　「不舉」未得逞

吳亞馨飯店掉半球…鏡面反射「半裸男」！

雲林醫北海道被打到腦震盪　「到台灣繼續打」

勝利「台灣神祕貴婦金主」曝光！

妻小跑了土地被親戚搶走　他邊哭邊上吊死在豬圈

甜笑妹「胸前邪惡一條」師父看暈

細菌人的牙齒不是牙齒！《麵包超人》31年新發現

法比歐認愛翹臀台灣妹！「2舉動寵翻女友」

台灣有變嗎？他列17條小英政績：選對人了

極品辣媽抱兒子洗澡「邪惡雪球照」！　95％激似曾愷玹

快訊／三重深夜傳槍響！惡煞談判開槍燒車

辜莞允露美胸「貼上小鐘」　男粉暴動：碰到了

林依晨辣曬「比基尼」腰瘦背影　網看傻：好性感

更多

最夯影音

更多

酒駕修法延宕　黃國昌佔主席台怒吼：沒人上班？

84歲剖蚵嬤意外撞柱向後摔　駝背竟神奇痊癒醫生看傻眼

爆量活蛤蜊、手搖杯喝到飽！ 台北超狂小火鍋每鍋130元起

油門當煞車踩！倒車暴衝釀5連撞 無辜騎士慘遭「夾心式撞擊」甩飛

開門目睹女友戰舊愛！男氣到崩潰 出門冷靜「抽菸2分鐘」回頭捅死小王

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面