日本企業開發「天網」！AI精準分析表情行為　成功逮到偷竊犯

▲日本科技公司運用AI技術分析可疑神情、動作，鎖定潛在犯罪者。（圖／記者蔡玟君攝）

國際中心／綜合報導

日本一家科技公司VAAK日前曾開發一款人工智慧（AI）軟體，藉由電腦分析顧客的神情、肢體動作，一旦出現異常焦慮、可疑行為等訊息，將會提醒便利商店店員注意，進而找出潛在的扒手或犯罪者。儘管這項技術仍在測試階段，但去年曾成功辨識出一位可疑人士，結果幾天後真的因為偷竊被捕，引起大眾熱烈討論。

綜合外媒報導，影像解析公司VAAK去年曾在橫濱市一家便利商店測試最新的「監視軟體」，藉由AI解析，鎖定可疑的潛在犯罪者，結果真的抓到竊賊。測試成功後，VAAK因此聲名大噪，也陸續在東京其他商店測試軟體，預計在本月開始正式銷售「竊賊偵測軟體」，計畫3年內進入10萬間商店。

▲AI影像分析技術已在日本數家便利商店測試，預計本月正式推出。（示意圖／記者蔡玟君攝）

VAAK表示，這項技術主要用於偵測人類不正常舉動而聞名，除了「預先發現」犯罪者之外，也希望安裝在公眾場所或火車站，嘗試偵測企圖自殺者，藉此阻止悲劇的發生，此外，也可以透過分析顧客的消費行為和挑選店內產品的動作，來協助店家提高商品展示的銷售成效。

不只是在商業上運用AI分析技術，日本許多新創企業也嘗試應用在生活層面，例如偵測ATM操作中的可疑行為，或是分析肢體語言、神情來協助警方搜查嫌疑犯。然而，雖然該項技術可以提高警方辦案效率，過度的資訊分析也有侵犯個人隱私的疑慮，同時引來不少爭議，一旦實際投入於生活中，必須有完整的規範來避免被濫用。