▲礦泉水的包裝頗有質感。(圖/翻攝自官網)

大陸中心/綜合報導

一名叫「外星人的空白格」的中國網友在《微博》分享照片,指出近來南非Spar連鎖超市販賣一款瓶身上寫著「still WATER it's not made in China」(這水不是中國製的)的礦泉水,讓他相當氣憤。如此嘲諷的包裝也引發南非當地中國網友的怒氣,打電話到生產商抗議,並呼籲大家在微信群組「chisscop」上抵制這個產品。

▲外星人的空白格。(圖/翻攝自微博)

該網友指出,這款礦泉水的瓶身側面還寫「愛護地球,買本地產品」、「做一個主動微笑的人,別做那種沒禮貌的冷臉子」,除了在瓶身上印有許多嘲諷的標語之外,甚至設立專屬的官方網站,網址為「http://www.itsnotmadeinchina.co.za」,實在是讓人無法接受。