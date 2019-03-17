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黑人關心白人傷者竟被罵「猴子滾開」　遭痛毆一度昏迷滿臉血

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▲▼南非新聞男主播薩莫拉（Samora Mangesi）被辱罵「猴子滾開」，甚至遭到物品重擊頭部，一度失去意識。（圖／翻攝自推特／@Samora_Mangesi）

▲出於好意想關心路人，薩莫拉卻被襲擊。（圖／翻攝自推特／@Samora_Mangesi）

記者丁維瑀／綜合外電報導

南非26歲新聞男主播薩莫拉（Samora Mangesi）先前開車載著2名女性好友，他發現有輛車意外翻覆，便趕緊停下查看狀況，當時4名白人已從車內出來，但還有1名男子卡在裡面，他詢問是否需要幫忙，怎料卻被辱罵「猴子滾開」，甚至遭到物品重擊頭部，一度失去意識。

BuzzFeed News報導，薩莫拉13日將自己受傷的照片上傳至推特，他臉上有著鮮血與傷痕，事發當時，他在凌晨1時30分開車載著好友，發現有著車在路邊翻覆，對方是一群20多歲的白人。

薩莫拉接著下車關心，他注意到還有1名男子受困在車內，對方的腳露了出來，「我問他們還好嗎，是否需要幫忙叫警察，或是可以打電話給朋友。」然而，這群人卻用南非語辱罵薩莫拉是猴子，要他離開，還說他的女性友人是「黑婊子」。

在自己國家受到極度不友善的對待，薩莫拉感到震驚，距離南非種族隔離制度已經25年了，雖然歧視依舊存在，但他沒想過會被戲稱為猴子。他告訴這群人，他只是想要幫忙，為什麼要被這樣貶低，「我告訴他們，考量到這個國家的歷史，在2019年你不能說別人是猴子。」

就在雙方爭執之際，薩莫拉的頭部突然遭到不明物體重擊，他猜測可能是從車內出來的男子所為，等到清醒時他人已經在醫院，他相當擔心自己的傷勢會有後遺症，一度流下淚水，所幸經過檢查並沒有大礙，只是臉上與嘴巴有傷口，身體左側也有瘀青，他的2名好友沒有受傷。

薩莫拉平時是南非廣播公司的主播與電台主持人，起初他一直在思考要不要說出這次事件，他並不想要引起軒然大波，也想維護自己的事業，尤其美國黑人明星史莫里特（Jussie Smollett）2月爆發造假醜聞，史莫里特聲稱遭到種族歧視的人攻擊，但警方認為他其實在自導自演。

▲▼南非新聞男主播薩莫拉（Samora Mangesi）被辱罵「猴子滾開」，甚至遭到物品重擊頭部，一度失去意識。（圖／翻攝自推特／@Samora_Mangesi）

▲薩莫拉思索一陣子才決定發聲。（圖／翻攝自推特／@Samora_Mangesi）

然而，經過長時間思考後，薩莫拉還是決定向大眾發聲，他的貼文也引起警方注意，據悉已掌握到襲擊他的人。對此，有網友向他表達同情，但也有人質疑他幹麻關心白人，薩莫拉對於這樣的留言感到困惑。

雖然遭到攻擊，薩莫拉還是盡可能保持樂觀，他仍對國家充滿信心，只希望別再有人受害，「身為南非的公眾人物，我有平台可以發聲，帶來關注是我的工作。下一個人可能不會這麼幸運，他說不定會失去意識並死去。」

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關鍵字：種族歧視,南非

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