黑人關心白人傷者竟被罵「猴子滾開」　遭痛毆一度昏迷滿臉血

▲出於好意想關心路人,薩莫拉卻被襲擊。(圖/翻攝自推特/@Samora_Mangesi)



記者丁維瑀/綜合外電報導

南非26歲新聞男主播薩莫拉(Samora Mangesi)先前開車載著2名女性好友,他發現有輛車意外翻覆,便趕緊停下查看狀況,當時4名白人已從車內出來,但還有1名男子卡在裡面,他詢問是否需要幫忙,怎料卻被辱罵「猴子滾開」,甚至遭到物品重擊頭部,一度失去意識。

BuzzFeed News報導,薩莫拉13日將自己受傷的照片上傳至推特,他臉上有著鮮血與傷痕,事發當時,他在凌晨1時30分開車載著好友,發現有著車在路邊翻覆,對方是一群20多歲的白人。

薩莫拉接著下車關心,他注意到還有1名男子受困在車內,對方的腳露了出來,「我問他們還好嗎,是否需要幫忙叫警察,或是可以打電話給朋友。」然而,這群人卻用南非語辱罵薩莫拉是猴子,要他離開,還說他的女性友人是「黑婊子」。

在自己國家受到極度不友善的對待,薩莫拉感到震驚,距離南非種族隔離制度已經25年了,雖然歧視依舊存在,但他沒想過會被戲稱為猴子。他告訴這群人,他只是想要幫忙,為什麼要被這樣貶低,「我告訴他們,考量到這個國家的歷史,在2019年你不能說別人是猴子。」

On Friday night I was the victim of a racially motivated attack. After stopping to check on a group of young white people whose car had overturned, they called my friends & I Monkeys. When we engaged them on why we were being called such, they beat me up until I was unconscious. pic.twitter.com/E9DOGpPacJ