全台衛生所他最賺！月薪8萬、年領360萬獎金　比柯P台大主治時期還多

▲三芝衛生所主任蕭秋勇月薪僅8萬元，每年分得獎金卻高達360萬元，比柯文哲當台大主治醫師時還多。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

有專家警告台灣健保可能於明年破產，原因之一就是藥費占每年支出的1/4。本刊調查，新北市三芝衛生所主任蕭秋勇疑似濫開藥物賺取高額獎金，每年除薪資外還可多領360萬元，比柯P當台大主治醫師的薪水還高，新北市衛生局竟無法解釋高額獎金從何而來，健保署則已著手調查幕後是否涉及不法。

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3月6日上午，記者偽裝成受失眠所苦的患者，前往新北市三芝衛生所求醫，主任蕭秋勇原要開適用焦慮、憂鬱症的「快樂丸」，見記者臉色猶豫，便追問是否需要「好睡的藥」，拿出失眠量表簡單詢問後，便開出7天的「悠樂丁」和14天的「隆柏得安緒」膜衣錠。

無論是悠樂丁還是隆柏，兩者皆為管制藥品，一口氣吃太多都有危險。3月8日，記者再度上門求診，表示上次的藥未起作用，蕭秋勇沒多加詢問，僅輕描淡寫地說：「要放輕鬆。」「日子總是要過。」也未建議記者轉診精神科或睡眠中心，甚至沒問2天前開的藥吃完了沒，便又開出「強4倍」的安眠藥。

記者頻繁取藥，連藥師都起疑，現場藥師還特地進診間詢問蕭秋勇，最後主任一句「沒關係，開給他吧」，藥師才提供藥劑，記者再度取得五天量的第四級管制藥品「羅氏利福全」。

如此輕易取得藥劑並非特例，記者觀察發現，來衛生所求醫的多是中老年人，醫生平均問診3到5分鐘便開出處方箋，許多病患更「滿載而歸」，一次拿走7、8包藥袋，還有長者「一手無法掌握」，抱藥袋宛如抱嬰兒，連看感冒的病患都能一次拿走5袋藥。

本刊接獲爆料， 指蕭秋勇對病患極為「大方」，更非常會討長者歡心，只要病患說「睡不著」，便能取得管制安眠藥物，病歷中卻未載明病情評估及治療成效，他的慷慨讓自己賺得荷包滿滿，恐怕也是健保黑洞雪上加霜的原因之一。

據了解，三芝衛生所每月約有2,000名患者，去年入帳達2,988萬元，這筆錢卻沒有用來改善醫療設備。根據新北市衛生所獎勵金制度規定，每年收入減掉成本，再扣除15％的醫療作業基金，剩下的全都是衛生所人員的服務獎金，也成為有心人士的斂財手段。

三芝衛生所2016年的獎勵金有1,251萬元，月薪8萬元的主任蕭秋勇獎金高達360萬元，相當於月薪38萬元，比台北市長柯文哲當年在台大當主治醫師的月薪30萬元還高。

根據新北市衛生局統計，三芝區人口僅2.2萬人，所發出的獎金卻十分驚人，「業績」提升率更是高得嚇人，2015年發出獎金1,031萬元，2016年成長到1,251萬元，2017年發出1,468萬元，去年的獎金則高達1,476萬元，是全台最賺錢的衛生所。

與新北其他行政區相比，第2名的板橋區發出獎金1,462萬元，但板橋居民有55萬人；而居民人數與三芝差不多的萬里衛生所只發出479萬元獎金，不到三芝的1/3。

三芝衛生所「生財有道」，盈餘卻沒有用來改善偏鄉醫療資源，連所內的器材更換都要拜託民代幫忙。新北市議員鄭宇恩表示，三芝衛生所常「喊沒錢」，近日該區正在籌設物理治療中心，衛生所卻要求公所幫付場地租金，還不時要求議員爭取市府資源更換所內設備。她認為，獎金不是不能領，而是該以病人權益為重，優先將盈餘用在更新醫療器材才對。

鄭宇恩表示，作為主管機關，新北市衛生局對三芝衛生所的高額獎金從何而來，竟一問三不知，只以「還要再查證」搪塞，鄭追問衛生所是否有濫開藥物情形，衛生局則說有審核機制，事實上此機制早就失靈。

2012至2014年，蕭秋勇曾開給多名病患過量管制藥物「佐沛眠」，該藥有良好安眠效果，但9成病患有戒斷症候群，因具成癮性而被列為四級毒品，日用量為1顆，蕭秋勇最高卻開給病患一天40粒，這個離譜行為直到2015年才被發現開罰，蕭被依《醫師法》懲處12萬元及30小時的額外教育。

「蕭秋勇常說，整個衛生所都是靠他養的。」爆料人指出，蕭秋勇認為衛生所的豐厚收入是因為自己經營有方，2013年他要求員工交出一定比例的獎金作為「公基金」，以購買不在健保標單上的藥品以及公關費用，其後雖因被檢舉而關閉帳戶，但衛生局以「人員自願繳費」為由，並未懲處蕭秋勇。

台灣健保令世界各國欽羨，但健保黑洞也十分嚇人，專家預估今年短絀金額將達473億元，最快恐於明年破產。如今蕭秋勇遭爆濫開藥以賺取高額獎金，健保署已著手調查，鄭宇恩也呼籲相關單位應盡快釐清真相，別讓健保制度成為有心人士眼中的肥羊。



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