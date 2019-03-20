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蔡英文應戰直擊！賴清德震撼參選2020　總統急召府院黨高層官邸密商

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圖、文／鏡週刊

民進黨總統黨內初選爆出震撼彈！前行政院長賴清德週一（18日）中午完成初選登記，以「力挽狂瀾」姿態挑戰總統蔡英文。本刊直擊，蔡英文當天中午緊急動員府院高層，到總統官邸密商如何因應賴清德參選局勢，下午隨即透過臉書宣布將在本週登記。綠營內部憂心，蔡、賴對決態勢難以避免，恐讓民進黨陷入分裂危機。

▲▼3月18日 13:30，因應賴清德參選，週一中午總統蔡英文召集會議，本刊直擊多輛府院高層座車進出官邸。（圖／鏡週刊提供）

▲3月18日 13:30，因應賴清德參選，週一中午總統蔡英文召集會議，本刊直擊多輛府院高層座車進出官邸。（圖／鏡週刊提供，下同）

「希望藉由民主的程序團結民進黨，並且決心竭盡所能凝聚社會支持的力量，力挽狂瀾！」3月18日，民進黨總統黨內初選登記首日，賴清德中午11時42分親自前往中央黨部，繳交500萬元登記費及登記表格完成登記，搶下初選頭香。

就在賴清德完成登記後不到1小時，本刊直擊多輛黑頭車駛入總統官邸，原來是為了因應賴參選局勢，蔡英文緊急召集府院高層密商，包括總統府祕書長陳菊、行政院長蘇貞昌、副院長陳其邁等人都與會。

▲▼3月18日 13:30，因應賴清德參選，週一中午總統蔡英文召集會議，本刊直擊多輛府院高層座車進出官邸。（圖／鏡週刊提供）

▲行政院長蘇貞昌參與密會。

這場密商來得臨時，就連行政院原訂當天中午由陳其邁主持、邀黨籍立委討論攸關大貨車舊換新最高補貼40萬元的《貨物稅條例》修法協調會報，都是上午10時才臨時通知取消，顯見賴清德參選確實是撼動府院黨高層的震撼彈。

下午4時許，蔡英文透過臉書針對318學運5週年發文，除了宣示：「只要我當總統一天，一國兩制不會發生；只要我們都在一起，台灣會驕傲且自信地走向全世界。」並強調，她會在本週登記參選，爭取黨內提名。據了解，蔡英文將在週四出訪前，前往中央黨部完成初選登記，與賴清德正面對決。

▲▼3月18日 13:30，因應賴清德參選，週一中午總統蔡英文召集會議，本刊直擊多輛府院高層座車進出官邸。（圖／鏡週刊提供）

▲賴清德參選投下震撼彈。

本刊調查，當天上午，賴清德一早7時許抵達台南高鐵站，搭乘7時28分開往台北的高鐵列車，一路向北。賴在車上頻頻致電政壇友人告知參選消息，包括前總統陳水扁、總統府前資政吳澧培等人都接到電話。

巧合的是，賴登記參選前1小時，獨派大老辜寬敏創設的新台灣國策智庫公布民調，賴清德以超過5成支持度，領先蔡英文的2成9。

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關鍵字：鏡週刊,2020總統大選,蔡英文,賴清德

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