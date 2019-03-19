5天前墜八通關古道亡　直升機吊掛起遺體

▲花蓮消防隊救難人員將張男遺體運送下山。（圖／花蓮消防局提供）

記者白珈陽／南投報導

南投縣八通關古道14日發生山友墜谷意外，張姓登山客失足滑落300公尺溪谷身亡。由於連日來天候不佳，山上雲霧能見度低，未達法定飛行安全要求，直升機無法順利進行搜救任務，直到19日天氣終於放晴，將張姓登山客遺體順利移送下山，吊掛至南投信義鄉同富國中。



一支攀登八通關的5人登山隊，14日張姓山友不慎滑落溪谷，王姓領隊徒手攀岩下切搜尋，發現張姓山友已經沒有氣息，王姓領隊自己雙手也遭岩石割傷，當晚和其他3名成員在白洋金礦山屋紮營等待救援。事發地點位於花蓮縣秀姑坪，因此搜救任務由花蓮消防局主導。



花蓮消防局表示，接獲報案後立即安排救難人員搜救，16日地面搜救人員遇到下山的王姓領隊四人，消防局安排３名隊員陪同下山。空勤方面，由於近日天候不佳，山中雲霧使能見度極低，所見範圍僅10到20公尺，未達法定飛行要求，無法出動直升機前往救援。



▲連日天候不佳，地面積雪，搜救任務進行艱難。（圖／花蓮消防局提供）

▲地面搜救人員背負厚重物資前往秀姑坪救援。（圖／花蓮消防局提供）

直到19日天氣轉晴，空勤人員才能進行搜救任務，上午9時52分時派 出直升機，將張男遺體吊掛降落在南投信義鄉同富國中，由家屬處理後續事宜。



消防局提醒，民眾登山前應先評估自身體能，並查詢山上氣候，備齊登山裝備、衣物，行經危險路段及天候不佳時，務必小心行走，以免再生憾事。