投入民進黨立委初選　黃適超舉辦「過火」：讓人民安居樂業

記者游芳男／宜蘭報導

「讓人民安居樂業、過好日子」宜蘭前副縣長黃適超想承擔責任，19日宣布參選民進黨宜蘭黨內立委初選，他將與立委陳歐珀、民進黨宜蘭縣黨部立委黃建財一起拚立委提名。黃適超要與所有的宜蘭鄉親站一起，讓宜蘭交通便利、工商發展、安居樂業、過好日子！讓民進黨從宜蘭開始浴火重生，贏回人民百姓的信任！

▲▼宜蘭前副縣長黃適超表示要承擔責任，19日宣布參選民進黨宜蘭黨內立委初選。（圖／記者游芳男攝，下同）

18日上午，宜蘭前副縣長黃適超，在利澤簡永安宮廣場挑扁擔「過火」，正式宣布投入民進黨宜蘭黨內立委初選。黃適超表示，2018年縣長選舉、民進黨在宜蘭縣再次失去執政權，最大的原因是中央及地方有許多政策與人民的期待有落差！不夠接地氣！

他做過鄉民代表、縣議員、副縣長，最清楚基層人民的需要與辛苦！更知道，一個能夠讓人民百姓安居樂業過好日子的政府，才能夠得到人民的支持！

尤其是他2018年九合一選舉之後，深入基層，傾聽人民的聲音。從討海人、做田人、作工人、生意人、老師、公務員以及家庭主婦、少年人和老人。大家的希望就是能夠安居樂業、過好日子。

而他清楚擔任立法委員最重要的工作就是要做好中央與地方溝通的角色，修改符合民意的法案、爭取人民需要的福利、落實地方的建設。這是他宣布參選立法委員、承擔責任的理由。

2020年的選舉，他知道要面對很大的挑戰。但是，他有信心也願意承擔責任。就如同利澤簡走尪過火，他不怕困難，要與所有的宜蘭鄉親站一起，讓宜蘭交通便利、工商發展、安居樂業、過好日子！讓民進黨從宜蘭開始浴火重生，贏回人民百姓的信任！