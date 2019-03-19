微信關閉1000多個群組　對非法放貸行為採「零容忍態度」

▲部分被處理「微信帳號」示例。（圖／微信安全中心）

大陸中心／綜合報導

「微信安全中心」公眾號發布了關於打擊微信個人非法信貸類行為的公告，2019年起至今共計對2500多個非法發放貸款帳號進行了階梯式處理，並對1000多個非法發放貸款群進行了封停處理，後續仍將加強處理。微信對於各類違法違規行為始終保持「零容忍」，並一如既往地對此類行為予以堅決打擊。有專家表示，龐大民眾無法在正規市場滿足短期借貸需求，只好尋求非法地下金融。

所謂非法發放貸款行為，指未經金融監管部門批准，以營利為目的，向不特定的對象出借資金，以此牟取高額非法收入的行為。就在15日，中國中央電視台也在維護消費者權益的節目，報導「714高炮」非法網路貸款騙局。所謂「714」，是指期限7天或14天的高利網貸。方式是透過誘導欺騙借款人、高額服務費和利率、非法暴力催收帳款等手段，讓一開始借款人民幣7000元的人，不斷以新債還舊債，3個月後欠款達50萬。

▲WeChat。（圖／路透）

中國人民大學金融科技研究所高級研究員蔡凱龍在《英國金融時報》中文網撰文指出，2015年起，中國開始出現手機上的現金貸；此後兩年，以學生為對象的校園貸迅速發展，並在2016年8月被整頓。2017年，P2P等網路借貸興盛，到了2018年，監管出重手，從法定利率上限、資金來源和行業准入牌照上嚴格控制，現金貸行業跌入低谷。

蔡凱龍說，在官方對現金貸嚴格整治一年多後，還有這麼多超利貸現象，根源就在於，龐大的無信用民眾短期借貸需求無法在正規市場得到滿足，不得不尋求非法地下金融。他認為，監管單位在利率管控上應該彈性、務實，適當放寬資金來源，鼓勵申請合法牌照，讓合規的現金貸企業發展，擠壓非法放貸的空間。