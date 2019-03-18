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大陸影業票房縮水15億　四、五線城市觀眾逃離電影院

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▲山西太原某影城。（圖／翻攝自中新社）

▲大陸影視觀影人數下降，今年「五一」、暑期、「十一」等大檔期都是「空檔」狀態。（圖／翻攝自中新社）

大陸中心／綜合報導

大陸影視行業冷颼颼，2014年到2018年，觀影人次持續增速成長，但此趨勢極有可能在今年首度逆轉。2019年截至3月10日的觀影人次為4億50萬人次，較去年同期減少近8000萬，同比票房縮水15億元，且這一數字有可能進一步擴大。

《界面新聞》表示，在取消補貼後，對市場價格相當敏感的四、五線城市觀眾，是逃離電影院的主力軍。數據平台燈塔大數據顯示，今年平均票價為人民幣39.7元（新台幣約185元），較2018年上漲了12.4%。另外，一線、二線、三線、四線、五線城市觀影人次降幅分別為11.9%、16.75%、17.28%、17.98%、17.82%。

2018年大陸影視行業頻出問題，天價片酬、陰陽合同、稅務風波等帶來諸多後遺症，其中之一就是資本撤退、電影市場受到影響，2019年備案和定檔上映的國產片數量都有所減少。此外，更多觀眾寧願選擇花錢在影音串流平台(OTT)上觀看。院線面臨的對手除了OTT，還有抖音、快手等短影音平台，多元化的娛樂選擇分流了用戶的娛樂時間，去影院觀影的儀式感進一步下降。

▲▼流浪地球。（圖／CFP）

▲▼《流浪地球》是近年大陸最賣座的電影之一。（圖／CFP）

▲▼流浪地球。（圖／CFP）

值得注意的是，電影放映業務毛利率3年來持續下滑20個百分點，2018年降到首度告負。於此同時，2018年電影放映業務成本為20.77億元，較2017年增加了12.83%。雪上加霜的是，前幾年院線瘋狂擴張下沉的後果終於顯現出來。至2018年底，全大陸銀幕數已經超過6萬塊，年均成長20%，但票房成長速度未同步趕上，單塊銀幕的平均產出逐年下降。

去年，星美控股遭遇倒閉潮，大陸累計有300家影院關閉。前瞻產業研究院預計，大陸院線數量在未來5年內將有所下降，預計2022年院線經營家數將在25家左右，票房收入將集中在前10名企業手裡。隨著去年稅務風波持續發酵，開機項目變少，今年待上映國產片也銳減。根據中國電影發行放映協會公示，截至3月10日，共上映53部國產片，20部進口片；去年同期共上映58部國產片，27部進口片。

此外，不同於以往3月左右大片陸續宣布定檔，今年「五一」、暑期、「十一」等大檔期都是「空檔」狀態。

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