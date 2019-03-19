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「泰式X英式」創意漢堡 打拋豬和麵包原來這麼搭！

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▲考乍熋宝。（圖／記者王語薇攝）

圖、文／WOW愛美食

捷運中山站周圍是相當具有文藝氣息的地方，不僅有眾多文創小店，也能找到許多特色美食，Wow愛美食這次在中山北路上發現一家結合「英倫風」的創意泰式料理餐廳，大大顛覆一般人對於泰式餐廳的印象，如果不仔細看菜單，還以為是間典雅的咖啡廳呢！

▲考乍熋宝。（圖／記者王語薇攝）

請繼續往下閱讀...

這家店名叫作「考乍熋宝」，讀音同烤炸熊寶，是從英文的Cowdraw bear音譯過來，熋象徵能用火來製作各種料理，而烤和炸也是泰式料理經常運用的烹調手法，店家的logo也搭配名字是一隻可愛的小熊，非常有創意。

▲考乍熋宝。（圖／記者王語薇攝）

說到泰式料理，應該大家印象中都是店內常常會有大象、佛像之類的擺設，而菜單多是一道道單點的合菜吧？往往需要三五好友相揪才能吃得盡興，但一般上班族平常可能沒有這麼多聚會時間，考乍熋宝便引入西式泰味套餐、漢堡的概念，不僅裝潢明亮時尚，也可以一個人輕鬆享用泰式料理！

店內裝潢結合異國元素，英國維多利亞的紅磚牆、泰式的屋簷、燈具、花地磚，還有台式的復古木質窗戶，仔細觀察可以看到不同的異國風情。

▲考乍熋宝。（圖／記者王語薇攝）

▲▲考乍熋宝。（圖／記者謝侑霖攝）

【熋堡】

隨著飲食的西化，方便的漢堡是許多人都喜愛的選擇，考乍熋宝精心結合泰式風味菜和醬料，創造出多種別具特色的漢堡，例如超下飯的「打拋豬肉」，豪邁地灑在現烤酥脆的軟法麵包上，微辣的口味加上新鮮的生菜，每一口都能吃得到泰式香辣風味，吃完更有滿滿的飽足感！

▲考乍熋宝。（圖／記者王語薇攝）

喜歡醬烤風味的朋友也可以選擇「酸子醬烤松阪豬堡」，厚切松阪豬吸滿了醬汁，火烤Q彈有嚼勁，絕對是肉食主義者的首選;愛吃魚的朋友也能選擇「酥炸酸甜魚堡」，濃厚的酸甜醬不僅把魚肉的鮮味提升到極致，也讓麵包多了一份風味，巧妙的搭配堪稱是藝術阿！

▲考乍熋宝。（圖／記者王語薇攝）

酥炸酸甜魚堡的醬料搭配超好吃，小編私心大推！

▲考乍熋宝。（圖／記者王語薇攝）

厚切魚排吃起來好過癮～

▲考乍熋宝。（圖／記者王語薇攝）

泰式創意漢堡系列除了主菜之外，附餐有薯條、炸雞、飲料及蛋糕，薯條和炸雞都有各自專屬的醬汁，薯條的檸香醬帶有微微的檸檬香氣，讓原本口味單一的酥炸薯條多了一分清爽感；鮮嫩多汁的泰式炸雞搭配酸辣紅醬去除炸物的油膩感，讓人一口接一口，整份套餐有了薯條和炸雞的陪襯，讓飽足感大大增加。

【泰式定食】

除了創意漢堡外，還有個人的泰式定食套餐可以選擇，考乍熋宝主打一個人也能自在品嘗多種風味泰餐，打破一般要聚集多人才能吃多樣泰式料理的框架，一個定食套餐就能品嘗到創意主食、不定期更換的三樣經典泰式小菜(如:涼拌青木瓜絲、女婿蛋、蝦醬高麗菜)泰式湯品、飲料及蛋糕，飲料有泰式奶茶、英式紅茶、果茶、手沖咖啡及果汁可以搭配，選擇相當多元。

帕忍醬燒牛（紅咖哩）定食，屬於口味比較清爽的咖哩。

▲考乍熋宝。（圖／記者王語薇攝）

綠咖哩嫩雞定食，和紅咖哩比起來辣度比較高，味道也比較濃郁。

▲考乍熋宝。（圖／記者王語薇攝）

酸子醬烤梅花豬定食，雖然名字叫做酸子醬，但其實口味上也是酸酸甜甜，並不會整個是酸的。

▲考乍熋宝。（圖／記者王語薇攝）

看了這麼多美味的泰式料理，相信不少人會有疑問，「餐點會不會很辣？」考乍熋宝介紹，他們的料理是和道地的泰國師父共同研發，秉持著「酸、甜、辣」的精神，雖然不輕易改變用料，但口味上都有進行調整，更符合台灣人的口味，例如咖哩不會像道地的那樣辣，泰式奶茶也有降低甜度，如果有特別的需求可以在點餐前詢問店員，知道大概的味道後再進行選擇喔！

▲考乍熋宝。（圖／記者王語薇攝）

下次經過中山區，不妨來體驗獨享的泰式創意料理，還有「泰、英」文化的融合吧！

考乍熋宝
營業時間：週一至週六　11:30-21:00 （週日公休）
地址：台北市中山區中山北路一段57-2號
電話：02-2564-2153

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關鍵字：捷運中山站,泰式漢堡,打拋豬,考乍熋宝

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