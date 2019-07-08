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中午來訂泰式便當吧！ 「香檸炸雞腿Ｘ涼拌青木瓜」10多種餐盒任你挑

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中午來訂泰式便當吧！ 「香檸炸雞腿Ｘ涼拌青木瓜」10多種餐盒任你挑。（圖／WOW愛美食）

圖、文／WOW愛美食

「中午要吃什麼？」這真的是很讓人頭痛問題啊！就算公司附近有再多餐廳，也總有吃膩的一天，這時候就需要外送來滿足味蕾啦！隨著夏天的到來，有時候太熱很容易胃口不佳，需要一些清爽、開胃的料理，小編這次就來推薦泰式便當啦！

位於中山區的考乍熋宝是一間結合英式風格的泰式創意料理餐廳，除了到店裡可以享受多樣化的餐點外，店家也提供外送專用菜單！設計成大小剛好的餐盒，無論是中餐還是會議便當都非常適合！

中午來訂泰式便當吧！ 「香檸炸雞腿Ｘ涼拌青木瓜」10多種餐盒任你挑。（圖／WOW愛美食）

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每一份餐盒都會有固定的青木瓜絲、女婿蛋和主廚精選當季時蔬，涼拌的青木瓜絲、搭配泰式醬汁的女婿蛋酸甜開胃，再加上清脆的蔬菜，很適合炎熱的夏天，而煮餐的部分有超過10種選擇，滿足各種不同的需求。

【香檸炸雞飯】
3個小雞腿炸得酥脆多汁，加上酸甜口感，讓人愛不釋手！

中午來訂泰式便當吧！ 「香檸炸雞腿Ｘ涼拌青木瓜」10多種餐盒任你挑。（圖／WOW愛美食）

【椰奶綠咖哩嫩雞飯】
濃郁的綠咖哩帶點小辣，超級下飯，適合喜歡重口味的朋友！

中午來訂泰式便當吧！ 「香檸炸雞腿Ｘ涼拌青木瓜」10多種餐盒任你挑。（圖／WOW愛美食）

【香草沙嗲雞飯】
說到東南亞料理，一定少不了這道，香料味和肉味滿足整個感官享受，沙嗲雞很多時候都是串燒的形式，口感也偏硬，不過考乍熋宝使用雞腿肉，而且沒有連竹籤一起上菜，吃起來肉質軟嫩又方便。

【聖羅勒豬肉飯】
看起來像是一般的打拋豬嗎？其實不一樣喔！這是用聖羅勒醬加上4種爆香料和4種泰式炒醬拌炒的豬肉，與一般打拋炒法略有差異，所以呈現出來的味道有明顯的不同，味道的層次相當豐富。

中午來訂泰式便當吧！ 「香檸炸雞腿Ｘ涼拌青木瓜」10多種餐盒任你挑。（圖／WOW愛美食）

【酸子醬烤豬肉飯】
喜歡燒烤的朋友點這道就對了，酸甜的酸子醬淋在烤得香嫩的豬肉上超搭，也去除了燒烤的油膩感。

中午來訂泰式便當吧！ 「香檸炸雞腿Ｘ涼拌青木瓜」10多種餐盒任你挑。（圖／WOW愛美食）

【帕忍醬燒牛肉飯】
帕忍醬屬於紅咖哩，味道上比綠咖哩清爽，辣度也比較低，適合想吃咖哩但怕辣的人。

【時蔬酸辣鮮蝦飯】
不僅相當蝦子大隻，也很入味，醬汁淋在飯上大口享用超滿足！

中午來訂泰式便當吧！ 「香檸炸雞腿Ｘ涼拌青木瓜」10多種餐盒任你挑。（圖／WOW愛美食）

【酥炸酸甜魚飯】
兩片酥炸去骨雕魚搭配泰式醬汁，也可以一片原味、一片沾醬多種享受！

【打拋炒小卷飯】
大家都知道熱炒很下飯，炒小卷不僅吸滿泰式炒醬、打拋醬，還搭配大量的洋蔥、芹菜，吃起來相當爽脆過癮，小編超愛這道！

中午來訂泰式便當吧！ 「香檸炸雞腿Ｘ涼拌青木瓜」10多種餐盒任你挑。（圖／WOW愛美食）

【泰式奶茶系列】
說到泰式料理當然少不了泰式奶茶啦！中午訂便當順便訂飲料也很方便，考乍熋宝提供3種泰式奶茶，除了一般的奶茶外，還有奶綠和特別的玫瑰奶茶，除了有獨特的玫瑰花香外，粉紅色的茶湯看起來非常療癒，小編擺在桌上很久都捨不得喝啊！順帶一提店家其實還有下午茶的品項，到店還有超過20種茶類可以選擇喔！

中午來訂泰式便當吧！ 「香檸炸雞腿Ｘ涼拌青木瓜」10多種餐盒任你挑。（圖／WOW愛美食）

除了餐盒和飲料外，菜單上還有麵食可以選擇！提醒大家，如果想要訂外送的話，記得要提前一天訂，給店家提早準備的時間唷，店長也說有些沒有在外送菜單上的餐點，也可以提供外送，有想要其他品項的話很歡迎來電詢問喔！

【考乍熋宝】

營業時間：週一至週六　11:30-21:00 （週日公休）
地址：台北市中山區中山北路一段57-2號
外送服務：台北地區滿800元免費外送，訂單量大可另外討論
電話：02-2564-2153

中午來訂泰式便當吧！ 「香檸炸雞腿Ｘ涼拌青木瓜」10多種餐盒任你挑。（圖／WOW愛美食）

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關鍵字：泰式,便當,餐盒,考乍熋宝,WOW愛美食

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